W skrócie Rosyjskie drony Shahed zaatakowały pociąg pasażerski w obwodzie charkowskim, którym podróżowało 291 osób.

Dwie osoby zostały ranne i przetransportowane do szpitala.

W rejonie ataku nie było celów wojskowych, a pasażerowie zostali dowiezieni autobusami rezerwowymi do miejsc docelowych.

Rosyjskie drony Shahed zaatakowały cywilny pociąg pasażerski w obwodzie charkowskim. Skład relacji Barwinkowo-Lwów-Czop przewoził 291 osób.

Dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala - poinformowały władze Ukrainy. Do uderzenia doszło podczas przejazdu pociągu przez obwód charkowski.

Ukraina. Rosja zaatakowała pociąg pasażerski dronami

Jak przekazał wicepremier ds. odbudowy Ukrainy i minister ds. Rozwoju Społeczności i Terytoriów Ołeksij Kuleba, "rosyjskie siły użyły trzech bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed".

- Według wstępnych informacji wróg zaatakował trzema dronami. Uderzenie nastąpiło przed lokomotywą oraz w wagonie osobowym, co spowodowało pożar - poinformował Kuleba w komunikacie.

Pasażerowie zostali ewakuowani. Dwie osoby odniosły obrażenia i zostały wyniesione z wagonów przez załogę pociągu, a następnie przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Obie trafiły do szpitali.

Obwód charkowski. Rosjanie zaatakowali pociąg pasażerski

Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ołeh Synegubow potwierdził zdarzenie i dodał, że pasażerowie są przewożeni autobusami rezerwowymi do miejsc docelowych.

Władze Ukrainy podkreślają, że w rejonie ataku nie było żadnych celów wojskowych. Według ukraińskich urzędników był to kolejny akt terroru, wymierzony w ludność cywilną i infrastrukturę transportową.

Wojna w Ukrainie. Rosyjskie ataki na obwód charkowski

Jak donosi UNIAN, w niedzielę 25 stycznia rosyjskie siły użyły dronów uderzeniowych do ataku na dwa wieżowce w Charkowie. Jeden z nich znajduje się obok centrum handlowego.

W wyniku ataku wroga na wieżowiec są ofiary śmiertelne. W szczególności, wrogi dron uderzył w wieżowiec w rejonie sołowskim. Co więcej, jeden z uszkodzonych wieżowców administracyjnie należy do sąsiedniego rejonu kijowskiego.

