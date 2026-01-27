Wojna w Ukrainie
Rosjanie uderzyli w pociąg pasażerski. W wagonach niemal 300 osób

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Rosja zaatakowała cywilny pociąg pasażerski w obwodzie charkowskim dronami Shahed - przekazał wicepremier ds. odbudowy Ukrainy Ołeksij Kuleba. W wagonach znajdowało się 291 pasażerów, wszyscy zostali ewakuowani. Dwie osoby zostały ranne i trafiły do ​​szpitala.

Wagon pasażerski ukraińskich kolei ogarnięty płomieniami i gęstym dymem, obok drugi wagon, tło rozświetlone blaskiem pożaru na tle zimowego krajobrazu.
  • Rosyjskie drony Shahed zaatakowały pociąg pasażerski w obwodzie charkowskim, którym podróżowało 291 osób.
  • Dwie osoby zostały ranne i przetransportowane do szpitala.
  • W rejonie ataku nie było celów wojskowych, a pasażerowie zostali dowiezieni autobusami rezerwowymi do miejsc docelowych.
Rosyjskie drony Shahed zaatakowały cywilny pociąg pasażerski w obwodzie charkowskim. Skład relacji Barwinkowo-Lwów-Czop przewoził 291 osób. 

Dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala - poinformowały władze Ukrainy. Do uderzenia doszło podczas przejazdu pociągu przez obwód charkowski.

Ukraina. Rosja zaatakowała pociąg pasażerski dronami

Jak przekazał wicepremier ds. odbudowy Ukrainy i minister ds. Rozwoju Społeczności i Terytoriów Ołeksij Kuleba, "rosyjskie siły użyły trzech bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed".

    - Według wstępnych informacji wróg zaatakował trzema dronami. Uderzenie nastąpiło przed lokomotywą oraz w wagonie osobowym, co spowodowało pożar - poinformował Kuleba w komunikacie.

    Pasażerowie zostali ewakuowani. Dwie osoby odniosły obrażenia i zostały wyniesione z wagonów przez załogę pociągu, a następnie przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Obie trafiły do szpitali.

    Obwód charkowski. Rosjanie zaatakowali pociąg pasażerski

    Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ołeh Synegubow potwierdził zdarzenie i dodał, że pasażerowie są przewożeni autobusami rezerwowymi do miejsc docelowych.

      Władze Ukrainy podkreślają, że w rejonie ataku nie było żadnych celów wojskowych. Według ukraińskich urzędników był to kolejny akt terroru, wymierzony w ludność cywilną i infrastrukturę transportową.

      Wojna w Ukrainie. Rosyjskie ataki na obwód charkowski

      Jak donosi UNIAN, w niedzielę 25 stycznia rosyjskie siły użyły dronów uderzeniowych do ataku na dwa wieżowce w Charkowie. Jeden z nich znajduje się obok centrum handlowego.

      W wyniku ataku wroga na wieżowiec są ofiary śmiertelne. W szczególności, wrogi dron uderzył w wieżowiec w rejonie sołowskim. Co więcej, jeden z uszkodzonych wieżowców administracyjnie należy do sąsiedniego rejonu kijowskiego.

