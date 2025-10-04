Rosjanie uderzyli dronami w stację kolejową w Szostce (obwód sumski) - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na X. Pociski trafiły w pociąg pasażerski, który jechał do Kijowa.

"Wszystkie służby ratunkowe są już na miejscu i udzielają pomocy poszkodowanym. Trwa ustalanie pełnych informacji na temat rannych. Wiadomo już o co najmniej 30 ofiarach" -przekazał Zełenski.

"Wstępne doniesienia wskazują, że w momencie uderzenia na miejscu znajdował się zarówno personel Ukrzaliznyci (ukraińskich kolei), jak i pasażerowie" - dodał.

Jak podkreślił prezydent Ukrainy, "Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, że uderzają w ludność cywilną". "To jest terror, którego świat nie może ignorować. Rosja codziennie odbiera ludziom życie, a jedynie siła może ją powstrzymać" - napisał.

"Słyszeliśmy stanowcze deklaracje z Europy i Ameryki - nadszedł najwyższy czas, aby przekuć je w rzeczywistość, razem ze wszystkimi, którzy nie akceptują morderstw i terroru jako normalności. Obecnie słowne deklaracje to za mało. Potrzebne jest zdecydowane działanie" - zaapelował.

