Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosjanie uderzyli w nocy. Charków w ogniu, jedna osoba nie żyje

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Jedna osoba zginęła, a osiem kolejnych zostało rannych, z czego co najmniej jedna ciężko, w wyniku rosyjskiego ataku na ukraiński Charków. Celem Rosjan była miejska strefa przemysłowa, ale w uderzeniu ucierpiały także cywilne budynki i samochody. W mieście wybuchło kilka pożarów.

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Płonący budynek nocą w Charkowie, kłęby dymu, ogień i zniszczone elementy konstrukcji.
Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała Charków, jedna osoba nie żyjeUkraińska Państwowa Służba Ratownicza Obwodu Charkowskiego / Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Jedna osoba zginęła, a osiem zostało rannych, w tym jedna ciężko, w wyniku rosyjskiego ostrzału na Charków.
  • W ataku wykorzystano drony przenoszące pociski S8000 Banderol, które trafiły w pobliżu budynków mieszkalnych, powodując zniszczenia i rany u mieszkańców.
  • Rosyjskie drony uderzyły także na inne części obwodu charkowskiego, w tym miasto Izium, gdzie uszkodzono osiem domów, a dwie osoby zostały ranne.
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Informacje o rosyjskim ataku przekazali równolegle m.in. Ihor Terechow, mer Charkowa, Oleg Syniehubow, szef Obwodowej Administracji Wojskowej oraz Państwowa Służba Ratownicza Obwodu Charkowskiego (DSNS). Najnowsze doniesienia o przebiegu uderzenia i akcji ratunkowej spływały przez całą noc. 

Terechow przekazał, że w ataku wykorzystano drony przenoszące pociski manewrujące S8000 Banderol. Trzy z nich uderzyły w pobliżu budynków mieszkalnych. "W pięciu z nich z framug wyleciały okna i zerwano dachy" - dodał.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w Charków

Łącznie w ataku uszkodzono około dziesięciu budynków mieszkalnych. Na terenie miasta wybuchły liczne pożary - ogień objął m.in. dwupiętrowy budynek administracji oraz kilka samochodów. W akcji gaśniczej brali udział m.in. funkcjonariusze z Państwowej Służby Ratowniczej Obwodu Charkowskiego oraz ratownicy medyczni.

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Dorota Hilger
Dorota Hilger

W trakcie uderzenia rannych zostało łącznie osiem osób. Jak informują ukraińskie media, co najmniej jedna z nich znajduje się w ciężkim stanie, a trzy są hospitalizowane. Wśród zranionych znajduje się funkcjonariusz policji.

W ataku życie stracił mężczyzna, który w momencie uderzenia podróżował samochodem wraz z kobietą i psem. Jego towarzyszka przeżyła i znajduje się obecnie na oddziale intensywnej terapii, z kolei szpic miniaturowy został przewieziony do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami. Pies nie odniósł obrażeń.

Rosyjskie drony uderzyły w nocy także w inne części obwodu charkowskiego, w tym miasto Izium, gdzie uszkodzono osiem prywatnych domów. Dwie osoby zostały ranne. Łącznie funkcjonariusze DSNS do godz. 6 rano czasu polskiego ruszali do akcji 36 razy.

Źródło: Ukraińska Prawda

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