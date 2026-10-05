W skrócie Jedna osoba zginęła, a osiem zostało rannych, w tym jedna ciężko, w wyniku rosyjskiego ostrzału na Charków.

W ataku wykorzystano drony przenoszące pociski S8000 Banderol, które trafiły w pobliżu budynków mieszkalnych, powodując zniszczenia i rany u mieszkańców.

Rosyjskie drony uderzyły także na inne części obwodu charkowskiego, w tym miasto Izium, gdzie uszkodzono osiem domów, a dwie osoby zostały ranne.

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Informacje o rosyjskim ataku przekazali równolegle m.in. Ihor Terechow, mer Charkowa, Oleg Syniehubow, szef Obwodowej Administracji Wojskowej oraz Państwowa Służba Ratownicza Obwodu Charkowskiego (DSNS). Najnowsze doniesienia o przebiegu uderzenia i akcji ratunkowej spływały przez całą noc.

Terechow przekazał, że w ataku wykorzystano drony przenoszące pociski manewrujące S8000 Banderol. Trzy z nich uderzyły w pobliżu budynków mieszkalnych. "W pięciu z nich z framug wyleciały okna i zerwano dachy" - dodał.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w Charków

Łącznie w ataku uszkodzono około dziesięciu budynków mieszkalnych. Na terenie miasta wybuchły liczne pożary - ogień objął m.in. dwupiętrowy budynek administracji oraz kilka samochodów. W akcji gaśniczej brali udział m.in. funkcjonariusze z Państwowej Służby Ratowniczej Obwodu Charkowskiego oraz ratownicy medyczni.

W trakcie uderzenia rannych zostało łącznie osiem osób. Jak informują ukraińskie media, co najmniej jedna z nich znajduje się w ciężkim stanie, a trzy są hospitalizowane. Wśród zranionych znajduje się funkcjonariusz policji.

W ataku życie stracił mężczyzna, który w momencie uderzenia podróżował samochodem wraz z kobietą i psem. Jego towarzyszka przeżyła i znajduje się obecnie na oddziale intensywnej terapii, z kolei szpic miniaturowy został przewieziony do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami. Pies nie odniósł obrażeń.

Rosyjskie drony uderzyły w nocy także w inne części obwodu charkowskiego, w tym miasto Izium, gdzie uszkodzono osiem prywatnych domów. Dwie osoby zostały ranne. Łącznie funkcjonariusze DSNS do godz. 6 rano czasu polskiego ruszali do akcji 36 razy.

Źródło: Ukraińska Prawda



