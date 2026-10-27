W skrócie Rosyjskie ataki w Ukrainie spowodowały śmierć co najmniej dwóch osób i dziesiątek rannych w różnych regionach kraju, w tym w Kijowie i obwodzie zaporoskim.

W stolicy Ukrainy uszkodzony został Most Południowy, będący kluczową przeprawą przez Dniepr, co wymusiło wstrzymanie ruchu w obu kierunkach.

Wołodymyr Zełenski oświadczył, że opóźnienia w dostarczaniu systemów obrony powietrznej dla Ukrainy realnie sprzyjają rosyjskiemu terrorowi i agresji.

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W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie przeprowadzili serię ataków na ukraińskie obwody. W kontrolowanej przez okupantów części obwodu zaporoskiego w południowo-wschodniej Ukrainie celem ataku stał się autobus.

Jak przekazał szef rosyjskich władz okupacyjnych w obwodzie Jewgienij Balicki, w wyniku uderzeniu drona jedna osoba zginęła, a 30 kolejnych zostało poszkodowanych.

Nocny atak Rosjan. Uderzyli w kilka regionów, uszkodzony Most Południowy

Rosyjskie Ministerstwo Obrony powiadomiło też, że zaatakowano infrastrukturę transportową i zakład produkujący drony w Kijowie oraz centrum logistyczne w obwodzie charkowskim. Ponadto celem stały się także statki towarowe.

Jeszcze w nocy mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że Rosjanie zaatakowali budynek administracyjny w rejonie podolskim. Dodał też, że na skutek uderzenia na stolicę jedna osoba zginęła, a 14 zostało rannych.

Okupanci zaatakowali także kluczową przeprawę przez Dniepr w stolicy, Most Południowy. Tymczasowo wstrzymano ruch w obu kierunkach. Służby dodały, że most został uszkodzony, jednak nie przekazano szczegółów.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Opóźnianie dostaw broni sprzyja terrorowi

W poniedziałkowy wieczór, odnosząc się do poprzedniego ataku balistycznego na Kijów, Wołodymyr Zełenski przekazał, że "są rozległe zniszczenia, a także doniesienia, że ludzie mogą być uwięzieni pod gruzami". Dodał, że są ranni i prawdopodobnie ofiary.

"To właśnie w takich okolicznościach, gdy zagrożenie jest stałe, gdy uderzenia mogą nadejść w każdej chwili i bezpośrednio trafić w miasta i wsie, sztuczne opóźnienia w dostarczaniu obrony powietrznej Ukrainie sprzyjają terrorowi" - ocenił Zełenski.

Prezydent Ukrainy nadmienił też, że "ważne jest, aby świat widział, że Rosja wykazuje wyłącznie pragnienie zabijania i kontynuowania wojny".

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Źródła: Reuters, Ukraińska Prawda



