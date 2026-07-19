Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosjanie uderzyli w Kijów. Potężne straty, płonie kilka dzielnic

Bartosz Kołodziejczyk

Bartosz Kołodziejczyk

40 rakiet balistycznych w około 40 minut - takiego uderzenia w Kijów miała dopuścić się Rosja ostatniej nocy. Jak donoszą ukraińskie media, to pierwszy tak zmasowany atak na stolicę kraju od początku wojny. Skutki uderzenia widoczne są w co najmniej kilku dzielnicach miasta.

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Kijów. Nad miastem łuna ognia na nocnym niebie po ataku Rosji
Łuna ognia z pożarów w KijowieSERGEI SUPINSKYAFP

W skrócie

  • Według ukraińskich mediów w ciągu jednej nocy wystrzelono około 40 rakiet balistycznych w kierunku Kijowa, co spowodowało zniszczenia w kilku rejonach miasta.
  • Lokalne władze przekazały informacje o dwóch ofiarach śmiertelnych oraz co najmniej siedmiu osobach rannych po rosyjskim ataku.
  • Doszło do zniszczeń i pożarów w różnych dzielnicach, w tym trafień w budynki mieszkalne, akademik, supermarket oraz uszkodzenia samochodów i budynków administracyjnych.
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W nocy z soboty na niedzielęRosja dopuściła się potężnego uderzenia w Kijów. Jak relacjonują lokalne media, w ciąu około 40 minut w stolicę Ukrainy wystrzelono około 40 pocisków balistycznych typu Iskander, Cyrkon i S400.

Według portalu ZN.UA, to największa liczba pocisków balistycznych użytych przeciwko stolicy w czasie całej wojny.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w Kijów, są dwie ofiary

Jak podaje Unian, na ten moment lokalne władze informują o dwóch ofiarach śmiertelnych. Nie ma dokładnych danych, dotyczących liczby poszkodwanych w wyniku rosyjskiego uderzenia. Serwis Suspilne wskazuje na co najmniej siedmioro rannych.

Skutki rosyjskiego ataku widoczne są co najmniej w kilku dzielnicach. Do sieci trafiają zdęcia oraz nagrania z miasta objętego pożarem.

Jak przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko, Rosjanie trafili m.in. w budynki mieszkalne. Chodzi chociażby o akademik w dzielnicy dnieprowskiej czy blok przy ulicy Vaclava Havla. Zawalić miała się też część holu na stacji metra Łukjanowska.

Rosja uderzyła w Kijów. Poważne zniszczenia i pożary

Według ostatnich informacji służb w dzielnicy deśniańskiej trafiony został budynek niemieszkalny. Zapaliły się samochody.

W dzielnicy sołomiańskiej trafiony został budynek niemieszkalny. Pożar wybuchł w budynku supermarketu i pobliskim budynku mieszkalnym. Ponadto odłamki spadły w pobliżu budynku mieszkalnego pod innym adresem - uszkodzone zostały okna, a osobę z drugiego piętra udało się uratować.

W dzielnicy szewczenkowskiej, w wyniku spadających odłamków, płonie trzypiętrowa dobudówka budynku administracyjnego. Uszkodzonych zostało również ponad dziesięć zaparkowanych samochodów. W pobliskim budynku mieszkalnym wybite zostały szyby. Dodatkowo zgłoszono pożar w budynku niemieszkalnym.

W dzielnicy światoszyńskiej otrzymano zgłoszenie o trafieniu w prywatny budynek mieszkalny, informacje o pożarze nie zostały jednak jeszcze potwierdzone.

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