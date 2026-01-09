W skrócie Rosja użyła pocisku hipersonicznego Oresznik podczas nocnego ataku na obwód lwowski, co Ukraina kwalifikuje jako zbrodnię wojenną.

Na miejscu ataku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zabezpieczyła szczątki rakiety, które będą poddane ekspertyzie.

Rosjanie przeprowadzili zmasowany ostrzał Ukrainy, w wyniku którego zginęło co najmniej pięć osób, a ambasada Kataru w Kijowie została zniszczona.

"Śledczy SBU kwalifikują użycie (pocisku hipersonicznego Oresznik - red.) przeciwko cywilnej infrastrukturze Ukrainy jako zbrodnię wojenną ze strony Federacji Rosyjskiej" - przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w komunikacie opublikowanym na platformie Telegram.

"Śledczy ustalają wszystkie okoliczności, a także organizatorów i wykonawców tego ataku, aby pociągnąć ich do odpowiedzialności" - dodano. SBU zaznaczyła, że według wstępnych ustaleń pocisk został wystrzelony z poligonu Kapustin Jar znajdującego się w obwodzie astrachańskim.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła Oresznikiem. Ukraińcy pokazują zdjęcia

Ukraińskie służby poinformowały również, że ustalono już miejsce, w którym uderzyła rakieta. Trafiła ona w warsztat należący do jednego z ukraińskich przedsiębiorstw państwowych w obwodzie lwowskim.

Na miejscu SBU znalazło fragmenty pocisku, w tym blok stabilizacji i naprowadzania, części zamienne z zespołu silnikowego, fragmenty mechanizmu orientacji oraz dysze z platformy bloku rozdzielającego.

"Fragmenty mają status dowodów rzeczowych i są przygotowywane do przekazania do pogłębionej ekspertyzy" - napisała SBU.

Zmasowany atak na Ukrainę. Zniszczeniu uległa infrastruktura krytyczna

W nocy z czwartku na piątek Rosjanie dokonali zmasowanego ostrzału Ukrainy. Wcześniej Kijów i Waszyngton ostrzegały, że w najbliższym czasie może dojść do dużego rosyjskiego ataku. Amerykańska ambasada w Kijowie wydała specjalny alert bezpieczeństwa, w którym informowała o "potencjalnie znaczącym ataku powietrznym".

Kijów przekazał, że Rosja wystrzeliła 242 drony, 13 pocisków balistycznych, w tym jeden hipersoniczny pocisk Oresznik oraz 22 pociski manewrujące. W atakach zginęło co najmniej pięć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

W wyniku ostrzału zniszczona została m.in. ambasada Kataru w Kijowie, która została trafiona dronem.

"Rosyjski atak jest poważnym naruszeniem konwencji wiedeńskiej i przypomnieniem, że rosyjska brutalność nie zna granic" - napisał szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

Rosyjski atak uszkodził ukraińską infrastrukturę krytyczną. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że połowa stolicy jest pozbawiona ogrzewania, a ponieważ temperatury wynoszą -8 stopni, wezwał mieszkańców, którzy mają taką możliwość do "tymczasowego" opuszczenia miasta i udanie się do miejsc gdzie będą mogli mieć dostęp do ogrzewania.

