Rosyjski atak balistyczny na Kijów rozpoczął się po godzinie 2 w nocy. W wyniku uderzenia w mieście było słychać co najmniej pięć eksplozji.

"W rejonie Obołonia, w wyniku ataku wroga, spadły gruzy i wybuchł pożar w budynkach niemieszkalnych pod dwoma adresami. W pobliżu jednego z lokali płonie kilka samochodów. W rejonie hołosiewskim wybuchł pożar w budynku niemieszkalnym" - poinformował burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

Służby ratownicze przekazały również, że pożar wybuchł na terenie kijowskiego targowiska księgarskiego "Petriwka". W sumie w rosyjskim ataku na Kijów ranne zostały trzy osoby.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie zaatakowali pociskami balistycznymi

Nocą Rosja zaatakowała nie tylko Kijów. W obwodzie zaporoskim bomba kierowana spadła na dom w miejscowości Wiktoriwka. W wyniku ataku zginęły dwie osoby: 66-letni mężczyzna i 64-letnia kobieta.

Niedługo później rosyjski pociska spadł również na dom we wsi Mychajłowskie w obwodzie zaporoskim. Tym razem ranny został 39-letni mężczyna.

Drony i pociski balistyczne uderzyły także w Krzywy Róg. "Wróg uderzył w Krzywy Róg. Zaatakował obiekty przemysłowe. Wybuchł pożar. Na miejscu pracują ratownicy" - przekazał szef dniepropietrowskiego okręgu wojskowego Ołeksandr Ganża.

Według danych satelitarnych zaatakowane zostało najprawdopodobniej największy kompleks przedsiębiorstwa górniczo-hutniczego w Ukrainie - ArcelorMittal Krzywy Róg.

W wyniku ataku zginęła jedna osoba, a 13 zostało rannych. "48-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala w stanie ciężkim. 10 osób hospitalizowano w stanie średnim. Pozostałem osoby są badane" - przekazał Ganża.

Ukraińcy uderzyli w obwód moskiewski. Płoną magazyny firmy internetowej

Nocą ataki przeprowadziła również Ukraina. Jak informują media, drony uderzyły między innymi w kompleks logistyczny firmy Wildberries we wsi Koledino w obwodzie moskiewskim. To największe centrum logistyczne tej firmy zajmującej się sprzedażą internetową, liczące 200 tys. metrów kwadratowych. Na miejscu miał wybuchnąć ogromny pożar.

Ogień pojawił się również w innym centrum logistycznym w miejscowości Domodiedowo na południowych przedmieściach Moskwy.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał rano, że Ukraińcy mieli wystrzelić nocą ok. 600 dronów w kierunku Rosji. 201 z nich zostało zestrzelonych przez Rosjan nad obwodem moskiewskim.