W skrócie Rosyjski dron uderzył w cywilny statek pod banderą Panamy na Morzu Czarnym, wywołując pożar i ofiary wśród załogi.

W wyniku ataku uszkodzony został ośrodek wypoczynkowy, pobliski czteropiętrowy budynek oraz pojazdy transportu publicznego.

Ukraińskie służby doniosły o udanym ataku na rosyjski port w Noworosyjsku, gdzie uszkodzono trzy statki i zginęło trzech rosyjskich marynarzy.

"Wieczorem 4 marca rosyjski dron uderzył w statek cywilny płynący pod banderą Panamy na Morzu Czarnym, który wypływał z portu w Czarnomorsku" - przekazał na platformie Telegram Oleg Kiper, szef administracji wojskowej obwodu odeskiego.

Jak dodał, zaatakowana jednostka transportowała kukurydzę. "Wśród członków załogi są poszkodowani. Podjęto działania mające na celu udzielenie pomocy i przeprowadzenie ewakuacji" - przekazał.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w cywilny statek na Morzu Czarnym

Ukraińskie służby nie przekazały informacji na temat dokładnego przebiegu zdarzenia ani dokładnej liczby rannych. Wiadomo jednak, że w momencie, w którym doszło do ataku na panamski statek, trwał zmasowany atak na obwód odeski, gdzie znajduje się Czarnomorsk.

Na skutek uderzenia wybuchł pożar na terenie nieczynnego ośrodka wypoczynkowego, gdzie spłonęły drewniane budynki.

"Częściowo zniszczony został także pobliski, czteropiętrowy budynek. W trakcie ataku uszkodzone zostały także pojazdy transportu publicznego" - przekazał Kiper, dodając, że ogień udało się już ugasić. Nikt nie został ranny.

Ukraińskie służby z kolei w ostatnich dniach przeprowadziły udany atak na rosyjski port w Noworosyjsku. Jak poinformował The Kyiv Independent, powołując się na swoje źródła w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, w jego wyniku poważnie uszkodzono trzy statki i zabito trzech rosyjskich marynarzy.

