W skrócie Rosja przeprowadziła nocny atak rakietowy na Kijów, w wyniku którego rannych zostało dziesięć osób, w tym dziecko.

Atak objął cztery dzielnice miasta oraz tereny przylegające, powodując uszkodzenia budynków i pożary.

Według przekazanych informacji, użyto rakiet Iskander-M oraz pocisków S-300/S-400.

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"Wróg atakuje stolicę rakietami. Pozostańcie w bezpiecznych miejscach!" - napisał na Telegramie szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko.

Mieszkańcy Kijowa usłyszeli pierwsze eksplozje około godziny 3:38. Kilka chwil później, około godziny 3.40, w Kijowie uruchomiono sygnał ostrzegawczy przed nalotem. Kilkanaście minut później objął on cały region.

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Informacje o ataku, który ostatecznie miał objąć swoim zasięgiem cztery dzielnice miasta, przekazano także w mediach społecznościowych Sił Powietrznych ukraińskiej armii. Uderzenia były także komentowane na profilu Administracji Miejskiej Kijowa.

Jak przekazał mer stolicy, Witalij Kliczko, łącznie w rosyjskim ataku rannych zostało dziesięć osób - w tym 11-letni chłopiec. Cztery osoby zostały przewiezione do miejskich szpitali. Pozostałym udzielono pomocy medycznej na miejscu zdarzenia.

Według wstępnych informacji podawanych przez media w Ukrainie, Rosjanie mogli wykorzystać do ataku na ukraińską stolicę rakiety Iskander-M i przeciwlotnicze pociski kierowane S-300/S-400.

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Rosyjski atak objął także tereny przylegające do Kijowa. "W rejonie swiatoszyńskim uszkodzony został budynek niemieszkalny. W darnickim płonie stacja transformatorowa. W sołomiańskim pożar wybuchł w trzypiętrowym budynku biurowym. W Dnieprze pożar wybuchł na terenie budynków niemieszkalnych" - przekazał Kliczko.

Kijów jest od czerwca celem zmasowanych rosyjskich ataków wykonywanych coraz większą liczbą rakiet samosterujących i rakiet balistycznych, które są zbyt szybkie do przechwycenia i zniszczenia. Podczas ataku w nocy z 1 na 2 lipca zginęło 30 osób.

Do ataku na ukraińską stolicę doszło dzień po uderzeniach ukraińskich dronów na rosyjską infrastrukturę naftową oraz na port w Taganrogu.

Źródło: Ukraińska Prawda





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