Rosjanie uderzyli na Kijów, rakiety Iskander w akcji. Są ranni
Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak na stolicę Ukrainy, Kijów - przekazały lokalne władze. Rannych zostało dziesięć osób, w tym 11-latek. Wciąż trwa akcja ratunkowa. Jak wynika z pierwszych doniesień na ten temat, w trakcie uderzenia wykorzystano rakiety Iskander oraz pociski S-300/S-400.
W skrócie
- Rosja przeprowadziła nocny atak rakietowy na Kijów, w wyniku którego rannych zostało dziesięć osób, w tym dziecko.
- Atak objął cztery dzielnice miasta oraz tereny przylegające, powodując uszkodzenia budynków i pożary.
- Według przekazanych informacji, użyto rakiet Iskander-M oraz pocisków S-300/S-400.
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"Wróg atakuje stolicę rakietami. Pozostańcie w bezpiecznych miejscach!" - napisał na Telegramie szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko.
Mieszkańcy Kijowa usłyszeli pierwsze eksplozje około godziny 3:38. Kilka chwil później, około godziny 3.40, w Kijowie uruchomiono sygnał ostrzegawczy przed nalotem. Kilkanaście minut później objął on cały region.
Ukraina - Rosja. Rosjanie uderzyli w Kijów
Informacje o ataku, który ostatecznie miał objąć swoim zasięgiem cztery dzielnice miasta, przekazano także w mediach społecznościowych Sił Powietrznych ukraińskiej armii. Uderzenia były także komentowane na profilu Administracji Miejskiej Kijowa.
Jak przekazał mer stolicy, Witalij Kliczko, łącznie w rosyjskim ataku rannych zostało dziesięć osób - w tym 11-letni chłopiec. Cztery osoby zostały przewiezione do miejskich szpitali. Pozostałym udzielono pomocy medycznej na miejscu zdarzenia.
Według wstępnych informacji podawanych przez media w Ukrainie, Rosjanie mogli wykorzystać do ataku na ukraińską stolicę rakiety Iskander-M i przeciwlotnicze pociski kierowane S-300/S-400.
Wojna w Ukrainie. Nocne uderzenie Rosji, są ranni
Rosyjski atak objął także tereny przylegające do Kijowa. "W rejonie swiatoszyńskim uszkodzony został budynek niemieszkalny. W darnickim płonie stacja transformatorowa. W sołomiańskim pożar wybuchł w trzypiętrowym budynku biurowym. W Dnieprze pożar wybuchł na terenie budynków niemieszkalnych" - przekazał Kliczko.
Kijów jest od czerwca celem zmasowanych rosyjskich ataków wykonywanych coraz większą liczbą rakiet samosterujących i rakiet balistycznych, które są zbyt szybkie do przechwycenia i zniszczenia. Podczas ataku w nocy z 1 na 2 lipca zginęło 30 osób.
Do ataku na ukraińską stolicę doszło dzień po uderzeniach ukraińskich dronów na rosyjską infrastrukturę naftową oraz na port w Taganrogu.
Źródło: Ukraińska Prawda