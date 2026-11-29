W skrócie Rosyjski atak bombami szybującymi na Zaporoże przyniósł śmierć jednej kobiecie, a trzy osoby, w tym 14-letnie dziecko, zostały ranne pod gruzami budynków.

W Odessie uderzenie rosyjskich wojsk w wieżowiec mieszkalny spowodowało śmierć starszej kobiety oraz zraniło co najmniej pięć innych osób przebywających na miejscu.

W wyniku nocnego ataku dronów na Kijów zginęła jedna osoba, a rannych zostało kilka osób, w tym 5-letnie dziecko oraz 17-letni nastolatek.

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W nocy z soboty na niedzielę Rosjanie zaatakowali ukraiński obwód zaporoski bombami szybującymi KAB.

W wyniku ataku zginęła kobieta. Trzy osoby zostały ranne, w tym jedno dziecko, 14-letnia dziewczynka, która została wydobyta przez służby spod gruzów zawalonego budynku.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zrzucili bomby szybujące KAB

Szef Rady Obrony Obwodu Zaporoskiego Iwan Fiodorow poinformował, że Rosjanie uderzyli w budynki mieszkalne, dwa budynki placówek edukacyjnych oraz siedziby prywatnych firm.

Rosjanie przeprowadzili również ataki na Odessę. Tam trafiony został jeden z wieżowców. "Są ofiary śmiertelne w wyniku ataku wroga na wieżowiec mieszkalny. Na miejscu zdarzenia pracują wszystkie odpowiednie służby" - przekazał Szef Wojskowej Administracji Odessy Serhij Łysak.

Na chwilę obecną potwierdzono śmierć jednej osoby - starszej kobiety. Co najmniej pięć osób zostało rannych.

Nocny atak na Kijów. Są zabici i ranni

Do bombardowań doszło również w Kijowie. Rosyjskie drony uderzyły tam w budynek administracyjny oraz przedszkole. W wyniku ataku zginęła co najmniej jedna osoba, a kilka zostało rannych. Wśród poszkodowanych są pięcioletnie dziecko oraz 17-latek.

Co najmniej 20 dronów uderzyło również w obwód dniepropietrowski. Tutaj rannych zostało dwóch 17-latków, którzy trafili do szpitala w stanie ciężkim.

Z kolei w sobotę wieczorem Rosjanie zaatakowali również Krzemieńczuk w obwodzie połtawskim. Trafiony został budynek mieszkalny, w którym następnie wybuchł pożar. Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych.

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