W skrócie Władze Ukrainy nakazały przymusową ewakuację setek rodzin z dziećmi z Kramatorska i okolic z powodu wzmożonych ataków dronów oraz zbliżających się wojsk rosyjskich.

Siły rosyjskie znajdują się 20 kilometrów od Kramatorska, a w mieście pozostaje około 50 tys. osób, w tym ponad dwa tys. dzieci.

Kramatorsk jest strategicznie ważnym miastem w donbaskim pasie twierdz oraz kluczowym centrum logistycznym pozostającym pod kontrolą Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Wydanie rozkazu ewakuacji miejscowości potwierdzili lokalni politycy.

"To trudna, ale konieczna decyzja. Sytuacja bezpieczeństwa pogarsza się, dlatego niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci pod ciągłym zagrożeniem atakami ze strony Rosji" - przekazał gubernator obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin.

W sumie 525 dzieci i ich opiekunów zostanie przymusowo ewakuowanych z Kramatorska i okolic w głąb kraju.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie są 20 km od Kramatorska

Według DeepState, organizacji monitorującej konflikt, która jest blisko związana z armią ukraińską, siły rosyjskie znajdują się w odległości 20 kilometrów od wschodniej granicy miasta.

Pomimo zbliżających się sił rosyjskich, Fiłaszkin poinformował w zeszłym miesiącu, że w regionie nadal mieszka około 50 tys. osób, w tym ponad dwa tys. dzieci.

Postęp Rosji na rozległej linii frontu uległ spowolnieniu w tym roku, choć armia ukraińska nadal ma gigantyczne problemy z niedoborami kadrowymi i zmęczeniem, ponieważ rosyjska inwazja trwa już piąty rok.

Kramatorsk to kluczowe miasto w donbaskim "pasie twierdz"

Kramatorsk to jedno z głównych miast, których Rosja jeszcze nie zdobyła we wschodniej części obwodu donieckiego, a które zostało nielegalnie anektowane przez Moskwę.

Miasto, będące centrum logistycznym i zaopatrzeniowym przez większą część wojny, jest elementem tzw. "pasa twierdz", o którego utrzymanie walczą wojska ukraińskie.

Rosjanie powoli osiągają taktyczną przewagę w tym zachodnim krańcu Donbasu. Wkrótce siły Kremla mogą podejść pod Słowiańsk - ostatnie duże miasto pod kontrolą Ukrainy w regionie - i Konstantynówkę.

Źródło: AFP



