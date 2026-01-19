Wojna w Ukrainie
Rosjanie uderzają na południu Ukrainy. "Próba złamania ludzi"

W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie przeprowadzili atak dronowy na obwód odeski, w którym uszkodzona została infrastruktura energetyczna, przesyłowa oraz mieszkaniowa - poinformował gubernator regionu Ołeh Kiper. W wyniku ataku jedna osoba została ranna. Uderzenia zostały przeprowadzone również w Charkowie.

Rosyjski atak dronowy na obwód odeski
"W nocy rosyjscy terroryści ponownie zaatakowali obwód odeski dronami wojskowymi. W wyniku wrogich działań doszło do uszkodzeń infrastruktury mieszkaniowej, energetycznej i przesyłowej. Niestety, jedna osoba została ranna" - poinformował gubernator regionu Ołeh Kiper na Telegramie.

Jeden z dronów uderzył w blok mieszkalny; uszkodzone zostały dwa mieszkania, elewacja budynku oraz zaparkowane w pobliżu pojazdy.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w infrastrukturę krytyczną

Gubernator dodał, że w czasie nocnego ataku odnotowano również uszkodzenia w obiekcie "infrastruktury krytycznej", jednak nie ujawnił więcej szczegółów na ten temat.

    O innym uszkodzonym budynku strategicznym informował także mer Charkowa, Ihor Terechow. "Wróg zaatakował (...) kilkoma rakietami, powodując znaczne zniszczenia" - poinformował na Telegramie. Nie podał jednak, o jaki rodzaj obiektu chodzi.

    Poważnie uszkodzony został także zakład energetyczny w Odessie - poinformowała największa prywatna firma energetyczna, DTEK. W wyniku ataku 30 800 gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu.

    Rosjanie intensyfikują ataki. "Próba złamania ludzi"

    Wołodymyr Zełenski ogłosił w środę stan wyjątkowy w sektorze energetycznym z powodu nieustających rosyjskich ataków dronowych.

    Z powodu ataków na infrastrukturę energetyczną system zaspokaja obecnie jedynie 60 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną. Sytuację dodatkowo pogarszają wyjątkowo niskie temperatury.

    W większości regionów obowiązują planowe przerwy w dostawach prądu. Najtrudniejsza sytuacja panuje w stolicy i jej okolicach - dziesiątki bloków mieszkalnych pozostały bez ogrzewania, podczas gdy temperatura spadła do -16 st. C.

    Rosja przez niemal cztery lata wojny wielokrotnie bombardowała ukraińską infrastrukturę energetyczną, powodując codzienne, rotacyjne przerwy w dostawach prądu. W tym roku atakowała również systemy ogrzewania.

    - To próba złamania ludzi - powiedział agencji AFP Ołeksandr Charchenko, dyrektor kijowskiego Energy Industry Research Study Center. - W tej chwili sytuacja jest najtrudniejsza od początku wojny - dodał.

    Źródła: Reuters, AFP, Interia

