"W nocy rosyjscy terroryści ponownie zaatakowali obwód odeski dronami wojskowymi. W wyniku wrogich działań doszło do uszkodzeń infrastruktury mieszkaniowej, energetycznej i przesyłowej. Niestety, jedna osoba została ranna" - poinformował gubernator regionu Ołeh Kiper na Telegramie.

Jeden z dronów uderzył w blok mieszkalny; uszkodzone zostały dwa mieszkania, elewacja budynku oraz zaparkowane w pobliżu pojazdy.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w infrastrukturę krytyczną

Gubernator dodał, że w czasie nocnego ataku odnotowano również uszkodzenia w obiekcie "infrastruktury krytycznej", jednak nie ujawnił więcej szczegółów na ten temat.

O innym uszkodzonym budynku strategicznym informował także mer Charkowa, Ihor Terechow. "Wróg zaatakował (...) kilkoma rakietami, powodując znaczne zniszczenia" - poinformował na Telegramie. Nie podał jednak, o jaki rodzaj obiektu chodzi.

Poważnie uszkodzony został także zakład energetyczny w Odessie - poinformowała największa prywatna firma energetyczna, DTEK. W wyniku ataku 30 800 gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu.

Rosjanie intensyfikują ataki. "Próba złamania ludzi"

Wołodymyr Zełenski ogłosił w środę stan wyjątkowy w sektorze energetycznym z powodu nieustających rosyjskich ataków dronowych.

Z powodu ataków na infrastrukturę energetyczną system zaspokaja obecnie jedynie 60 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną. Sytuację dodatkowo pogarszają wyjątkowo niskie temperatury.

W większości regionów obowiązują planowe przerwy w dostawach prądu. Najtrudniejsza sytuacja panuje w stolicy i jej okolicach - dziesiątki bloków mieszkalnych pozostały bez ogrzewania, podczas gdy temperatura spadła do -16 st. C.

Rosja przez niemal cztery lata wojny wielokrotnie bombardowała ukraińską infrastrukturę energetyczną, powodując codzienne, rotacyjne przerwy w dostawach prądu. W tym roku atakowała również systemy ogrzewania.

- To próba złamania ludzi - powiedział agencji AFP Ołeksandr Charchenko, dyrektor kijowskiego Energy Industry Research Study Center. - W tej chwili sytuacja jest najtrudniejsza od początku wojny - dodał.

Źródła: Reuters, AFP, Interia

Brakuje 23 miliardów złotych na NFZ. Zandberg: Przenoszenie długu z roku na rok już "dojechało" do ściany Polsat News Polsat News