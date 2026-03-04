Z analizy aktualnej sytuacji frontowej wynika, że pod koniec 2025 roku rosyjskie dowództwo koncentrowało siły w rejonie Hulajpola, planując połączenie kierunku orychowskiego z natarciem na zachód. Celem okupantów było przejście z działań taktycznych do szeroko zakrojonej ofensywy operacyjnej, bezpośrednio zagrażającej Zaporożu.

W odpowiedzi Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy rozpoczął działania, które doprowadziły do wyzwolenia szeregu miejscowości. Obecnie, aby ratować sytuację i odwrócić bieg wydarzeń,Rosja zaczęła przerzucać w ten rejon jednostki sił specjalnych.

Mają one za zadanie ustabilizować front i odzyskać utracone pozycje, jednak ukraińska obrona skutecznie paraliżuje te próby.

Wojna w Ukrainie. Terytorialne sukcesy ukraińskiej armii

Analitycy projektu DeepState potwierdzają sukcesy ukraińskich obrońców na granicy administracyjnej obwodów dniepropietrowskiego i zaporoskiego. W wyniku sprawnie przeprowadzonych kontrataków wróg został odparty w okolicach następujących miejscowości: Złagoda, Nowohoriwka, Nowomykołajiwka, Stepowe i Tarnowo.

Dane przekazywane przez ekspertów z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), wskazują, że w ostatnich dwóch tygodniach lutego 2026 roku bilans zysków i strat terytorialnych po raz pierwszy od ponad dwóch lat przeważył na korzyść Ukrainy.

Choć analitycy ISW podchodzą z rezerwą do szacunków prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o wyzwoleniu 460 kilometrów kwadratowych w tak krótkim czasie, nie ulega wątpliwości, że inicjatywa na kluczowym, południowym odcinku frontu przeszła w ręce Ukraińców.

Obecność rosyjskich sił specjalnych na pierwszej linii świadczy o krytycznym znaczeniu tego sektora dla obu stron konfliktu.

