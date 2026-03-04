Rosjanie uciekają przed Ukraińcami. Plan wojsk Putina szybko się posypał
Na południu Ukrainy trwa intensywna operacja zaczepna ukraińskiej armii, która skutecznie powstrzymała przygotowywane przez Rosję uderzenie na Zaporoże. Ołeksandr Musienko, analityk wojskowy i żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) wskazuje, że ukraińskie dowództwo zdecydowało się na atak wyprzedzający, aby zneutralizować zagrożenie operacyjne w tym regionie.
Z analizy aktualnej sytuacji frontowej wynika, że pod koniec 2025 roku rosyjskie dowództwo koncentrowało siły w rejonie Hulajpola, planując połączenie kierunku orychowskiego z natarciem na zachód. Celem okupantów było przejście z działań taktycznych do szeroko zakrojonej ofensywy operacyjnej, bezpośrednio zagrażającej Zaporożu.
W odpowiedzi Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy rozpoczął działania, które doprowadziły do wyzwolenia szeregu miejscowości. Obecnie, aby ratować sytuację i odwrócić bieg wydarzeń,Rosja zaczęła przerzucać w ten rejon jednostki sił specjalnych.
Mają one za zadanie ustabilizować front i odzyskać utracone pozycje, jednak ukraińska obrona skutecznie paraliżuje te próby.
Wojna w Ukrainie. Terytorialne sukcesy ukraińskiej armii
Analitycy projektu DeepState potwierdzają sukcesy ukraińskich obrońców na granicy administracyjnej obwodów dniepropietrowskiego i zaporoskiego. W wyniku sprawnie przeprowadzonych kontrataków wróg został odparty w okolicach następujących miejscowości: Złagoda, Nowohoriwka, Nowomykołajiwka, Stepowe i Tarnowo.
Dane przekazywane przez ekspertów z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), wskazują, że w ostatnich dwóch tygodniach lutego 2026 roku bilans zysków i strat terytorialnych po raz pierwszy od ponad dwóch lat przeważył na korzyść Ukrainy.
Choć analitycy ISW podchodzą z rezerwą do szacunków prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o wyzwoleniu 460 kilometrów kwadratowych w tak krótkim czasie, nie ulega wątpliwości, że inicjatywa na kluczowym, południowym odcinku frontu przeszła w ręce Ukraińców.
Obecność rosyjskich sił specjalnych na pierwszej linii świadczy o krytycznym znaczeniu tego sektora dla obu stron konfliktu.