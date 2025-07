Nagranie pokazujące rosyjskich żołnierzy rozwieszających flagę w Zielonym Gaju budzi wątpliwości co do autentyczności i czasu powstania.

Co więcej, nie ma również potwierdzenia co do prawdziwości doniesień rosyjskiego Ministerstwa Obrony o zajęciu wspomnianych miejscowości. Agencja Reutera podkreśliła, że nie była w stanie niezależnie potwierdzić informacji z frontu.