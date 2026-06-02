Rosyjski resort obrony oficjalnie określił to zdarzenie jako "uderzenie odwetowe", twierdząc, że była to bezpośrednia "odpowiedź na ataki terrorystyczne", jak Moskwa zwykła nazywać ukraińskie uderzenia dronów w rosyjskie rafinerie.

W oficjalnym oświadczeniu rosyjskiego dowództwa całkowicie pominięto fakt porażenia obiektów cywilnych. Zamiast tego propaganda Kremla przekonuje, że uderzenie miało chirurgiczną precyzję i było wymierzone wyłącznie w zaplecze logistyczne i militarne armii ukraińskiej.

Wojna w Ukrainie. Kreml cynicznie o nocnym ostrzale

Zgodnie z komunikatem Moskwy, rzekomymi celami były: przedsiębiorstwa ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, strategiczne obiekty infrastruktury paliwowej i węzły transportowe ułatwiające przerzut wojska.

Rosjanie potwierdzili, że do przeprowadzenia tego zmasowanego nalotu wykorzystali swój najdroższy i najbardziej zaawansowany arsenał - broń dalekiego zasięgu o wysokiej precyzji, w tym rakiety balistyczne oraz pociski hipersoniczne.

Moskwa zadeklarowała, że "cele uderzenia zostały osiągnięte, a wszystkie wyznaczone obiekty zostały trafione", co stoi w sprzeczności filmami i zdjęciami z miejsc, gdzie trafiły pociski.

Rosyjski ostrzał Ukrainy. Bilans zabitych i rannych

Prawdziwym efektem rosyjskiego "precyzyjnego" uderzenia jest długa lista ofiar śmiertelnych i setki rannych cywilów. Rosyjskie pociski i drony uderzyły w gęsto zaludnione dzielnice największych ukraińskich miast.

Z najnowszych danych wiadomo, że w Kijowie zginęły cztery osoby, a ponad 50 zostało rannych. Ofiary śmiertelne są także w Dnieprze, tam bilans wynosi siedmioro zabitych cywilów i 35 rannych. W atakach ucierpieli także mieszkańcy Charkowa, dokładnie 14 osób, w tym dziecko.

Oprócz wymienionych miast, zmasowane eksplozje i zniszczenia odnotowano w obwodach zaporoskim, połtawskim, chmielnickim oraz sumskim. Fala uderzeniowa i spadające odłamki zestrzelonych pocisków doprowadziły do odcięcia dostaw prądu i wody w wielu dzielnicach.





