- Są różne doniesienia, a wywiad informuje, że Rosjanie przygotowują uderzenie , ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi - zdradził.

Podkreślił, że nie ma najmniejszych wątpliwości, że cios ze strony Moskwy zostanie wymierzony. Nie wykluczył, że może dojść do ataku na Kijów. - Pytanie tylko, jak to zrobią. (...) Być może będzie to cios w ośrodki decyzyjne, być może w dzielnicę rządową - spekulował.