W skrócie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził brygady bojowe w obwodzie donieckim i poinformował o rosyjskich przygotowaniach do ofensywy na wschodzie Ukrainy.

Zełenski podkreślił znaczenie silnych pozycji i właściwego zaopatrzenia brygad oraz wręczył odznaczenia żołnierzom podczas wizyty.

Kontrola nad miastami Drużkiwka, Kramatorsk, Słowiańsk i Konstantynówka zapewnia władzom w Kijowie zaplecze logistyczne i dowodzenie dla wojsk walczących na wschodzie.

- Dzisiaj - obwód doniecki, nasza ziemia, nasi wojownicy. (...) Chcę podziękować wam wszystkim, każdemu, kto broni naszego państwa. Drużkiwka, Kramatorsk, Słowiańsk i inne nasze miasta. Rosjanie nie rezygnują z wojny i tutaj, w obwodzie donieckim, przygotowują na wiosnę ofensywę. To ważne, aby nasze pozycje były silne - powiedział Zełenski w wideo opublikowanym w komunikatorze Telegram.

Rzecznik prezydenta Ukrainy Serhij Nykyforow w komunikatorze WhatsApp doprecyzował, że wideo prezydenta zostało nagrane w Drużkiwce - mieście leżącym około 15 kilometrów od linii frontu.

"Im silniejsi jesteśmy tutaj, tym silniejsza jest nasza pozycja negocjacyjna" - dodał Zełenski w osobnym poście opublikowanym na Facebooku.

Wojna w Ukrainie. Zełenski apeluje do partnerów. "Powinni rozumieć"

Prezydent zaznaczył, jak istotne jest odpowiednie zaopatrzenie brygad, oraz dodał, że obrońcy trzymają się godnie.

- I właśnie tak będzie trzymać się nadal nasz kraj, nasza dyplomacja, nasz naród. Wszyscy nasi partnerzy - w Ameryce, w Europie, gdziekolwiek - powinni jasno rozumieć, że Putin, irański reżim, Korea Północna, Łukaszenka i im podobni przyjaźnią się tylko po to, by robić to samo, co z naszym Donbasem, wszędzie tam, gdzie zechcą - wyjaśnił.

Szef państwa ukraińskiego zauważył, że zło trzeba powstrzymać, i właśnie to robią Ukraińcy w Donbasie. Podczas wizyty w regionie prezydent Ukrainy wręczył również odznaczenia żołnierzom.

Drużkiwka należy do grupy miast - obok Kramatorska, Słowiańska i Konstantynówki - które tworzą linię ukraińskich twierdz w północnej części obwodu donieckiego. Kontrola nad tymi miastami pozwala władzom w Kijowie utrzymywać zaplecze logistyczne, dowodzenie i zaopatrzenie dla wojsk walczących na wschodzie.

Ich utrata mogłaby otworzyć Rosji drogę do dalszych operacji w głąb Ukrainy.

