W skrócie Generał Jonas Vytautas Zukas twierdzi, że Angela Merkel zaleciła Ukrainie, by nie stawiała oporu podczas aneksji Krymu.

Informacja na temat rzekomego nacisku Merkel wywołała oburzenie na Litwie.

Wyliczono trzy główne błędy Merkel: uzależnienie od rosyjskiej energii, naiwność wobec Rosji oraz niedocenienie skutków masowej migracji.

O tym, że ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel miała w 2014 roku naciskać na Ukraińców, mówi były głównodowodzący sił zbrojnych Litwy Jonas Vytautas Zukas.

Wypowiedź ta znalazła się w wydanej w tym roku książce Zukasa, o której pisze w piątek niemiecki dziennik "Die Welt". Gazeta podaje, że sprawa wywołała oburzenie na Litwie.

Aneksja Krymu, a telefon od Angeli Merkel. Media ujawniają

Pytany przez "Die Welt" o szczegóły Jonas Vytautas Zukas odpowiada, że jako litewski dowódca przebywał w przeszłości w Kijowie. Miał tam rozmawiać z Ołeksandrem Turczynowem - byłym szefem ukraińskich służb specjalnych i byłym przewodniczącym parlamentu.

Na pytanie Zukasa, dlaczego w 2014 roku Ukraińcy nie bronili przed zajęciem przez Rosjan gmachu parlamentu na Krymie, Turczynow miał stwierdzić, że takie było zalecenie Angeli Merkel wyrażone w rozmowie telefonicznej.

"Die Welt" ocenia, że byłoby to skandaliczne. Gazeta poprosiła biuro Merkel o komentarz, ale w odpowiedzi usłyszała, że była kanclerz nie komentuje pojawiających się w przestrzeni medialnej pojedynczych opinii.

Trzy błędy Merkel

Niemiecki dziennik ocenia, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej mają złe zdanie o rządach kanclerz Angeli Merkel, nie tylko od czasu jej wywiadu dla węgierskiego portalu Partizan, w którym sugerowała pośredni związek między wybuchem wojny w Ukrainie, a niechęcią krajów regionu do negocjacji z Rosją.

"Za surowymi ocenami Merkel w Europie Środkowo-Wschodniej stoi zasadnicze założenie, że kanclerz wyrządziła Niemcom i Europie znaczną i przede wszystkim trwałą szkodę w trzech ważnych obszarach polityki, umożliwiając w ten sposób wojnę Putina lub przynajmniej sprzyjając jej" - piszą autorzy artykuł Philipp Fritz i Pavel Lokshin.

Chodzi o uzależnienie Niemiec od rosyjskich dostaw energii, ogólną naiwność w podejściu do Rosji i niedocenienie skutków, jakie dla Europy niosła ze sobą masowa imigracja - czytamy w "Die Welt".

Wojciech Szymański, Redakcja Polska Deutsche Welle

