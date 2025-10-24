Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosjanie szli na Krym, do Kijowa zadzwoniła Merkel. "Nie bronić się"

Była kanclerz Niemiec miała interweniować u władz w Kijowie, by te nie broniły się przed rosyjską aneksją Krymu w 2014 roku. Zaskakujące kulisy ujawnił były głównodowodzący sił zbrojnych Litwy Jonas Vytautas Zukas.

Rządzona przez Władimira Putina Rosja zajęła w 2014 roku Krym. Zdaniem generała Jonasa Vytautasa Zukasa Angela Merkel miała odradzać obronę przed aneksją. Na zdj. Merkel i Putin w sierpniu 2021 roku
Rządzona przez Władimira Putina Rosja zajęła w 2014 roku Krym. Zdaniem generała Jonasa Vytautasa Zukasa Angela Merkel miała odradzać obronę przed aneksją. Na zdj. Merkel i Putin w sierpniu 2021 rokuAlexander ZemlianichenkoAFP

W skrócie

  • Generał Jonas Vytautas Zukas twierdzi, że Angela Merkel zaleciła Ukrainie, by nie stawiała oporu podczas aneksji Krymu.
  • Informacja na temat rzekomego nacisku Merkel wywołała oburzenie na Litwie.
  • Wyliczono trzy główne błędy Merkel: uzależnienie od rosyjskiej energii, naiwność wobec Rosji oraz niedocenienie skutków masowej migracji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O tym, że ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel miała w 2014 roku naciskać na Ukraińców, mówi były głównodowodzący sił zbrojnych Litwy Jonas Vytautas Zukas.

Wypowiedź ta znalazła się w wydanej w tym roku książce Zukasa, o której pisze w piątek niemiecki dziennik "Die Welt". Gazeta podaje, że sprawa wywołała oburzenie na Litwie.

Aneksja Krymu, a telefon od Angeli Merkel. Media ujawniają

Pytany przez "Die Welt" o szczegóły Jonas Vytautas Zukas odpowiada, że jako litewski dowódca przebywał w przeszłości w Kijowie. Miał tam rozmawiać z Ołeksandrem Turczynowem - byłym szefem ukraińskich służb specjalnych i byłym przewodniczącym parlamentu.

Na pytanie Zukasa, dlaczego w 2014 roku Ukraińcy nie bronili przed zajęciem przez Rosjan gmachu parlamentu na Krymie, Turczynow miał stwierdzić, że takie było zalecenie Angeli Merkel wyrażone w rozmowie telefonicznej.

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Dramatyczny apel zmobilizowanego Uzbeka
Wojna w Ukrainie

Znalazł nową pracę i trafił na front. Dramatyczny apel, "powiem wszystko"

Dawid Zdrojewski
Dawid Zdrojewski

    "Die Welt" ocenia, że byłoby to skandaliczne. Gazeta poprosiła biuro Merkel o komentarz, ale w odpowiedzi usłyszała, że była kanclerz nie komentuje pojawiających się w przestrzeni medialnej pojedynczych opinii.

    Trzy błędy Merkel

    Niemiecki dziennik ocenia, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej mają złe zdanie o rządach kanclerz Angeli Merkel, nie tylko od czasu jej wywiadu dla węgierskiego portalu Partizan, w którym sugerowała pośredni związek między wybuchem wojny w Ukrainie, a niechęcią krajów regionu do negocjacji z Rosją.

    "Za surowymi ocenami Merkel w Europie Środkowo-Wschodniej stoi zasadnicze założenie, że kanclerz wyrządziła Niemcom i Europie znaczną i przede wszystkim trwałą szkodę w trzech ważnych obszarach polityki, umożliwiając w ten sposób wojnę Putina lub przynajmniej sprzyjając jej" - piszą autorzy artykuł Philipp Fritz i Pavel Lokshin.

    Chodzi o uzależnienie Niemiec od rosyjskich dostaw energii, ogólną naiwność w podejściu do Rosji i niedocenienie skutków, jakie dla Europy niosła ze sobą masowa imigracja - czytamy w "Die Welt".

    Wojciech Szymański, Redakcja Polska Deutsche Welle

    Oryginalny tekst znajdziesz tutaj

    Zobacz również:

    Premier Bawarii Markus Soeder wezwał UE do podjęcia działań w celu ograniczenia napływu do Niemiec młodych Ukraińców
    Świat

    Młodzi Ukraińcy zalewają Niemcy. Bawarski premier mówi "dość"

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    "Wydarzenia": Akcja CBA w Nowym Sączu. Prezydent i wiceprezydent zatrzymaniPolsat News

    Najnowsze