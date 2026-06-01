Ograniczenia dotyczą przede wszystkim najpopularniejszej benzyny Pb95 (oznaczanej na rynku poradzieckim jako Ai-95). Gubernator Krymu z nadania Moskwy, Siergiej Aksionow, potwierdził, że mieszkańcy mogą kupować paliwo wyłącznie po okazaniu specjalnych bonów paliwowych.

Paraliż na Krymie. Rosjanie stoją w wielokilometrowych kolejkach

Najtrudniejsza sytuacja panuje w Sewastopolu - największym mieście półwyspu i głównej bazie rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Korespondenci i świadkowie agencji Reutera informują o gigantycznym paraliżu komunikacyjnym.

- Nie mogę zatankować auta już od dwóch dni. Wczoraj benzyny nie było w ogóle, dzisiaj jeżdżę po całym mieście i wciąż nigdzie nie ma ani "92", ani "95" - żali się w rozmowie z agencją Oksana Senczenko, mieszkanka Sewastopola.

Powodem kryzysu są regularne i precyzyjne uderzenia ukraińskich dronów. Jak przyznał prorosyjski polityk Oleg Cariow, Ukraińcy skutecznie paraliżują ruch na trasie "Noworosja" - kluczowym korytarzu lądowym, który łączy Federację Rosyjską z okupowanym Krymem przez południowo-wschodnie regiony Ukrainy. Celem ukraińskich ataków stały się m.in. rosyjskie cysterny.

Wojna Ukraina - Rosja. Coraz trudniejsza sytuacja na Krymie

Gubernator Sewastopola Michaił Razwożajew zaapelował do mieszkańców o zachowanie spokoju.

Tłumaczył, że braki wynikają z "konieczności wzmocnienia procedur bezpieczeństwa oraz optymalizacji szlaków logistycznych". Zapewnił jednocześnie, że problemy mają charakter tymczasowy.

Problemy z zaopatrzeniem nie ograniczają się jednak wyłącznie do samego półwyspu. Restrykcje i limity na stacjach benzynowych wprowadzono także w innych regionach Rosji, w tym w bezpośrednio graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim.

Wojna w Ukrainie. Kijów atakuje infrastrukturę krytyczną

Ponad cztery lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, Rosja musi mierzyć się z niemal codziennymi atakami na swoją infrastrukturę naftową i rafineryjną. Sytuację Moskwy pogarszają zachodnie sankcje, które drastycznie podnoszą koszty eksportu rosyjskiej ropy.

W odpowiedzi na pogłębiający się kryzys na rynku wewnętrznym rząd Federacji Rosyjskiej podjął w poniedziałek decyzję o natychmiastowym wprowadzeniu całkowitego zakazu eksportu paliwa lotniczego. Blokada ma obowiązywać co najmniej do 30 listopada 2026 roku.

Wcześniej Kreml drastycznie ograniczył również wywóz benzyny za granicę.





