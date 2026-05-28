W skrócie Ukraina wprowadziła nowe założenia taktyczne i skutecznie przenosi działania wojenne na terytorium Rosji, rekompensując braki w klasycznej amunicji artyleryjskiej.

Rozwój ukraińskiego przemysłu obronnego umożliwił masową produkcję dronów o różnym zasięgu, co znacznie wzmocniło możliwości uderzeniowe i utrudniło działania rosyjskiego lotnictwa.

Rosyjska armia ponosi coraz większe straty, które według ukraińskiego dowództwa przewyższają możliwości mobilizacyjne Rosji, a Ukraina uzyskała przewagę w wykorzystaniu bezzałogowych systemów powietrznych.

Aktualnej sytuacji frontowej przyjrzeli się eksperci "Financial Times". Jak zauważają, obraz wojny zmienił się o 180 stopni w porównaniu z początkiem roku, gdy masowe uderzenia w ukraiński sektor energetyczny stawiały kraj na skraju katastrofy humanitarnej. Moskwa posiadała wówczas pełną inicjatywę operacyjną.

Dziś sytuacja znacząco się zmieniła, co potwierdza prezydent Wołodymyr Zełenski, wskazując, że dynamika konfliktu zaczęła sprzyjać obrońcom, którzy utrzymują pozycje i zadają Rosjanom bezprecedensowe straty.

Zmiany zauważają także eksperci wojskowi regularnie wizytujący linię frontu.

- Ukraina prawdopodobnie będzie w lepszej sytuacji w maju 2026 r. niż w maju 2025 r., a problemy Rosji w tym roku będą miały bardziej systemowy charakter - twierdzi analityk Franz-Stefan Gadi z Austrii.

Jego zdaniem, era zmechanizowanych, masowych szturmów przy życiu kolumn czołgów i transporterów opancerzonych, które dotychczas dawały przewagę Rosji, to już przeszłość. Ukraińskie roje dronów utworzyły gęstą, dwudziestokilometrową "strefę śmierci" wzdłuż całej linii frontu.

Wojna w Ukrainie. Błyskawiczny rozwój przemysłu obronnego

Jednym z najważniejszych motorów napędowych nowej fazy wojny stał się skokowy rozwój rodzimego przemysłu obronnego. Ukraińska firma wojskowo-techniczna Fire Point produkuje obecnie około 300 maszyn średniego i dalekiego zasięgu (platformy FP-1 i FP-2) na dobę, przy cenie jednostkowej oscylującej wokół 50 tysięcy euro.

Współzałożyciel przedsiębiorstwa, Denis Shtilerman, ujawnił na łamach "Financial Times" kulisy rewolucyjnej taktyki "podniebnych zasadzek", wymierzonych w rosyjskie lotnictwo taktyczne na okupowanym Krymie.

W operacjach tych bezzałogowiec o stałych skrzydłach FP-1 operuje jako dron-matka, przenosząc pod swoim kadłubem dwa mniejsze, najeżone materiałami wybuchowymi quadrocoptery. Maszyna dolatuje w rejon rosyjskiego lotniska wojskowego, uwalnia mniejsze drony, które w ukryciu oczekują na start bądź lądowanie rosyjskich myśliwców, a następnie błyskawicznie atakują je z powietrza, niszcząc wielomilionowy sprzęt wroga.

O tym, jak dramatycznie zmienia to sytuację na polu walki, wspomina Stanisław Griszyn z firmy General Cherry. Poinformował on, że jeden z ich dronów FPV zdołał doprowadzić do bezpośredniego zestrzelenia w locie rosyjskiego śmigłowca szturmowego Ka-52, co całkowicie łamie dotychczasowe podręcznikowe zasady taktyki wojskowej.

Gigantyczny wzrost produkcji widać w liczbach podawanych przez Ministerstwo Obrony Ukrainy. W raportach czytamy m.in. że produkcja dronów rozpoznawczych wzrosła o 441 proc., systemów uderzeniowych średniego zasięgu - 312 proc., strategicznych systemów dalekiego zasięgu - 53 proc., a dostawy dronów wykorzystujących technologię światłowodową (odporną na rosyjskie systemy walki elektronicznej) o 179 proc.

Ukraina. Kijów paraliżuje rosyjską logistykę

Ukraińscy wojskowi zwracają uwagę, że aktualnym priorytetem stało się przesunięcie punktu ciężkości przygotowywanych uderzeń. Kijów częściowo odchodzi od atakowania odległego rosyjskiego sektora naftowo-gazowego na rzecz systematycznego niszczenia rosyjskich łańcuchów dostaw i centrów dowodzenia na dystansach średnich.

Pozwala na to nowa generacja maszyn, do której oprócz ukraińskich konstrukcji FP-2 i Khmarinka zalicza się dron Hornet, produkowany przez amerykańską firmę Swift Beat, założoną przez byłego prezesa Google Erica Schmidta.

Były żołnierz Ukraińskich Sił Bezzałogowych Dmytro Putjata wskazuje, że te technologie pozwoliły ukraińskiej armii odzyskać zdolności rażenia na dystansach, które były nieosiągalne od 2024 roku, czyli od momentu wyczerpania zachodnich zapasów rakiet ATACMS czy Storm Shadow. Dzięki dronom średniego zasięgu paraliżowanie rosyjskiej ofensywy stało się znacznie tańsze i efektywniejsze.

Skuteczność tych działań potwierdzają sami Rosjanie. Powiązany z tamtejszym resortem obrony kanał Rybar na platformie Telegram przyznał wprost, że ukraińskie rajdy na Krym stały się śmiertelnie niebezpieczne i realnie odcinają półwysep od regularnych dostaw paliw oraz zaopatrzenia wojskowego.

Rosyjski atak na Ukrainę. Kryzys demograficzny Kremla

W tle technologicznego starcia rozgrywa się wojna na wykrwawienie zasobów ludzkich. Minister obrony Ukrainy Mychajło Fiodorow przekazał, że tylko w marcu i kwietniu rosyjska armia okupiła swoje minimalne postępy stratą około 35 tysięcy zabitych i ciężko rannych żołnierzy. Szacunki ukraińskiego dowództwa wskazują, że od pięciu miesięcy z rzędu dynamika rosyjskich strat przewyższa realne zdolności mobilizacyjne Federacji Rosyjskiej.

Choć Ukraina również zmaga się z głębokimi brakami kadrowymi, a jej straty szacowane są przez zachodnich ekspertów na 500 do 600 tysięcy żołnierzy, dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brody pozostaje optymistą, podkreślając, że obecna machina wojenna Rosji jest wyniszczana w tempie uniemożliwiającym jej długofalową regenerację.

W połączeniu z głęboką reformą strukturalną ukraińskiej armii, która przeszła na sprawniejszą strukturę korpusową oraz wdrożyła jednolity cyfrowy system zarządzania walką, szala zwycięstwa zaczyna stopniowo przechylać się na stronę Kijowa. Choć analitycy tacy jak Iwan Stupak ostrzegają, że brak spektakularnych przełomów technicznych może ostatecznie doprowadzić front do patowej sytuacji rodem z I wojny światowej, obecna dominacja Ukrainy w powietrznym segmencie bezzałogowym daje jej potężne karty przetargowe w nadchodzących miesiącach zmagań.





