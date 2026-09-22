Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosjanie schodzą pod ziemię. Powstają tam specjalne bazy

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Rosja buduje podziemną infrastrukturę, aby chronić produkcję dronów przed ukraińskimi atakami - wynika z analizy ISW. Podziemny warsztat ma być jednak tylko częścią nowej inwestycji. Analitycy przypominają, że według europejskich agencji wywiadowczych Moskwa może rozpocząć otwartą agresję przeciwko NATO w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Władimir Putin przy mównicy na tle instalacji przemysłowych i dymu z kompleksu naftowego
Przywódca Rosji Władimir Putin. W tle jeden z kompleksów przetwórstwa naftowegoAndrey Rudakov/Bloomberg/Getty Images; VYACHESLAV PROKOFYEV / POOLAFP

W skrócie

  • Rosja buduje podziemne obiekty w celu ochrony produkcji dronów na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Alabuga.
  • Według analizy Instytutu Studiów nad Wojną zakład Alabuga-Volokno planuje zwiększyć moce przerobowe do 2029 roku, a nowe instalacje mają umożliwić produkcję dodatkowych 28 tysięcy dronów rocznie.
  • Europejskie agencje wywiadowcze ostrzegają, że Rosja może w ciągu najbliższych miesięcy podjąć agresywne działania przeciwko NATO, w tym hybrydowe ataki dronami.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Podziemne obiekty mają powstać w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Alabuga (SEZ). Jak wynika z analizy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), Rosja planuje zwiększyć do 2029 roku roczne moce przerobowe zakładu Alabuga-Volokno, należącego do państwowego Rosatomu, o 500 ton. Przedsiębiorstwo produkuje materiały na bazie poliakrylonitrylu, wykorzystywane jako komponenty do dronów.

Rosja. Produkcja dronów schodzi pod ziemię

Informację o planach rozbudowy fabryki jako pierwszy podał w niedzielę portal Politico. Według jego źródeł zwiększenie mocy produkcyjnych rosyjskich zakładów pozwoliłoby na produkcję dodatkowych 28 tysięcy bezzałogowców rocznie.

"Ukraiński kanał białego wywiadu poinformował 19 września, powołując się na zdjęcia satelitarne zebrane w nieokreślonym terminie, że Rosja wybudowała 42 tysiące metrów kwadratowych (4,2 hektara) podziemnej przestrzeni pod przyszłe zakłady produkcyjne" - wyjaśnia ISW.

Zobacz również:

Ćwiczenia NATO na Łotwie w 2025 roku. Zdj. ilustracyjne
Wojna w Ukrainie

NATO uczy się wojny od Ukrainy. "Doktryna wojskowa stała się przestarzała"

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Podziemny warsztat ma pozwolić Rosjanom na pozyskiwanie włókna węglowego, które wykorzystuje się w kadłubach dronów typu Geran, bez obaw o ukraińskie ataki. Co istotne, między majem a lipcem 2026 roku wokół terenu budowy stanąć miały wieże kratownicowe, służące prawdopodobnie do pasywnej obrony przed dronami.

ISW: Europejskie wywiady ostrzegają przed agresją Rosji

"Europejscy urzędnicy wywiadu ostrzegali, że Rosja może podjąć otwarcie agresywne działania przeciwko NATO w ciągu najbliższych kilku miesięcy" - przypomina ISW w swojej analizie.

Zobacz również:

Prezydent USA oraz prezydent Ukrainy w siedzibie ONZ; zdj. ilustracyjne
Wojna w Ukrainie

Trump wytrąci z rąk Zełenskiego skuteczną broń? Szczegóły planowanej rozmowy

Bartosz Przyborowski
Bartosz Przyborowski

Jak opisują analitycy, w wywiadzie dla "The Guardian" gen. Michal Koudelka, czeski oficer służb specjalnych, stwierdził, że w państwach NATO może dochodzić do coraz częstszych incydentów z dronami lub aktów mających na celu skłócenie sojuszników. Podobnie wypowiadał się szef łotewskiego wywiadu Normunds Mezviets, twierdząc jednak, że obecnie nie ma jasnych oznak "nadchodzącego ataku".

W ubiegły czwartek o zagrożeniu mówił też w Sejmie premier Donald Tusk. - W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami na państwa wspierające, w tym na Polskę. Rosja najprawdopodobniej dalej będzie trzymała się tej strategii - oznajmił.

Źródła: ISW, Politico, "The Guardian"

Zobacz również:

Rosja znów zaatakowała Ukrainę. Uderzono w kilka regionów kraju
Wojna w Ukrainie

Rosja nie odpuszcza, kolejne trafienia w Ukrainę. Celami i domy, i zakłady

Michał Blus
Michał Blus


"Polityczny WF": Mogą nie ufać UE. Ale haseł o zabieraniu mięsa nie kupiąINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze