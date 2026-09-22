W skrócie Rosja buduje podziemne obiekty w celu ochrony produkcji dronów na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Alabuga.

Według analizy Instytutu Studiów nad Wojną zakład Alabuga-Volokno planuje zwiększyć moce przerobowe do 2029 roku, a nowe instalacje mają umożliwić produkcję dodatkowych 28 tysięcy dronów rocznie.

Europejskie agencje wywiadowcze ostrzegają, że Rosja może w ciągu najbliższych miesięcy podjąć agresywne działania przeciwko NATO, w tym hybrydowe ataki dronami.

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Podziemne obiekty mają powstać w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Alabuga (SEZ). Jak wynika z analizy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), Rosja planuje zwiększyć do 2029 roku roczne moce przerobowe zakładu Alabuga-Volokno, należącego do państwowego Rosatomu, o 500 ton. Przedsiębiorstwo produkuje materiały na bazie poliakrylonitrylu, wykorzystywane jako komponenty do dronów.

Rosja. Produkcja dronów schodzi pod ziemię

Informację o planach rozbudowy fabryki jako pierwszy podał w niedzielę portal Politico. Według jego źródeł zwiększenie mocy produkcyjnych rosyjskich zakładów pozwoliłoby na produkcję dodatkowych 28 tysięcy bezzałogowców rocznie.

"Ukraiński kanał białego wywiadu poinformował 19 września, powołując się na zdjęcia satelitarne zebrane w nieokreślonym terminie, że Rosja wybudowała 42 tysiące metrów kwadratowych (4,2 hektara) podziemnej przestrzeni pod przyszłe zakłady produkcyjne" - wyjaśnia ISW.

Podziemny warsztat ma pozwolić Rosjanom na pozyskiwanie włókna węglowego, które wykorzystuje się w kadłubach dronów typu Geran, bez obaw o ukraińskie ataki. Co istotne, między majem a lipcem 2026 roku wokół terenu budowy stanąć miały wieże kratownicowe, służące prawdopodobnie do pasywnej obrony przed dronami.

ISW: Europejskie wywiady ostrzegają przed agresją Rosji

"Europejscy urzędnicy wywiadu ostrzegali, że Rosja może podjąć otwarcie agresywne działania przeciwko NATO w ciągu najbliższych kilku miesięcy" - przypomina ISW w swojej analizie.

Jak opisują analitycy, w wywiadzie dla "The Guardian" gen. Michal Koudelka, czeski oficer służb specjalnych, stwierdził, że w państwach NATO może dochodzić do coraz częstszych incydentów z dronami lub aktów mających na celu skłócenie sojuszników. Podobnie wypowiadał się szef łotewskiego wywiadu Normunds Mezviets, twierdząc jednak, że obecnie nie ma jasnych oznak "nadchodzącego ataku".

W ubiegły czwartek o zagrożeniu mówił też w Sejmie premier Donald Tusk. - W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami na państwa wspierające, w tym na Polskę. Rosja najprawdopodobniej dalej będzie trzymała się tej strategii - oznajmił.

Źródła: ISW, Politico, "The Guardian"



