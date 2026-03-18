W skrócie Rosjanie rozpoczęli wiosenno-letnią ofensywę w kierunku Zaporoża, używając piechoty, sprzętu opancerzonego, motocyklistów i kawalerii.

W ciągu półtora dnia Rosjanie ponieśli znaczne straty – prawie 300 zabitych i 221 rannych jednego dnia, a kolejnych 141 zabitych i 136 rannych dnia następnego.

Ukraińskie brygady dronowe i obrońcy przeprowadzili kontrataki, blokując przeciwnika i zmuszając go do przejścia do obrony na niektórych odcinkach frontu.

Informacje o stratach wśród żołnierzy po stronie rosyjskiej przekazał w mediach społecznościowych dowódca Sił Bezzałogowych Robert "Madiar" Browdi. Jak podkreślił, tylko w ciągu półtora dnia kilkuset bojowników zostało rannych i zabitych.

Dodał przy tym, że Rosjanie rozpoczęli już wiosenno-letnią ofensywę. Zmiana w pogodzie w ostatnich dniach skłoniła okupantów do przeprowadzenia "aktywnych szturmów na trzech najbardziej newralgicznych odcinkach kierunków donieckiego i zaporoskiego".

Mowa o rejonie Hulajpola, Pokrowska i Dobropola.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie rozpoczęli nową ofensywę, już ponoszą wielkie straty

"Madiar" zaznaczył, że rosyjska ofensywa rozpoczęła się nieco później, niż pierwotnie planowano i pod przykrywką "długo oczekiwanej złej pogody". "Postawienie na niewidzialność zgodnie ze starymi kanonami wojskowymi powinno zadziałać" - ocenił.

Dowódca Sił Bezzałogowych przekazał we wpisie, że pierwszy atak grup szturmowych odnotowano tuż przed północą, w pełnej mgle. Natomiast już o świcie Rosjanie rzucili do walki piechotę, motocyklistów, pojazdy opancerzone, a nawet konie.

Tylko we wtorek ukraińskie drony zaatakowały ponad 500 rosyjskich żołnierzy - prawie 300 z nich zginęło, a 221 zostało rannych. Dzień później, do środowego południa, życie straciło kolejnych 141 okupantów, a 136 zostało rannych. Jak ocenił "Madiar" taki bilans w półtora dnia to "nowy rekord".

Ukraińcy kontratakują. Zmusili Rosjan do przejścia do obrony

Robert Browdi pochwalił także w swoim wpisie wszystkie brygady dronowe, które przeprowadzały kontrataki na okupantów, a także podziękował ukraińskim obrońcom, którzy prowadzili walkę z ziemi.

"Przeciwnik nie przedarł się przez żadną działkę w ciągu półtorej doby na wyżej wspomnianym odcinku" - napisał. Jednocześnie "Madiar" podkreślił, że przez resztę miesiąca czeka ich ciężka i długa walka na froncie.

Wcześniej rzecznik Sił Obronnych Południowej Ukrainy Władysław Wołoszyn, na którego powołuje się agencja Unian, przekazał, że w obwodzie zaporoskim Ukraińcy prowadzą kontrataki i zablokowali Rosjan.

Jak dodał, na niektórych odcinkach frontu działania ofensywne obrońców Ukrainy zmusiły okupantów do przejścia do obrony.

"Czarnek nie będzie premierem". Kolejny zakład w "Gościu Wydarzeń" Polsat News