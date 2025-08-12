Ukraina Rosja
Rosjanie przełamali linię frontu? "Sytuacja jest zagmatwana"

Według doniesień analityków wojennych Rosjanie mieli przełamać linię frontu na kierunkach pokrowskim i dobropolskim. Ukraińska armia zaprzeczyła jednak we wtorek tym doniesieniom, informując, że jedynie niewielki rosyjski oddział wdarł się wgłąb terytorium Ukrainy. - Sytuacja jest nieco zagmatwana - stwierdził rzecznik prasowy Dnieprowskiego Okręgu Wojskowego podpułkownik Wiktor Tregubow.

Fermin Torrano / Anadolu / DeepStateMapGetty Images

Informacje o przełomie na kierunkach pokrowskim i dobropolskim podali m.in. analitycy Deep State. Rosjanie mieli rzekomo przełamać linię frontu, wedrzeć się w głąb Ukrainy i przejąć kontrolę nad tym terytorium. Ukraińska armia zaprzeczyła we wtorek tym doniesieniom. Według rzecznika prasowego Dnieprowskiego Okręgu Wojskowego podpułkownika Wiktora Tregubowa w głąb Ukrainy wdarł się jedynie niewielki oddział rosyjskich żołnierzy.

    - Sytuacja na kierunkach pokrowskim i dopropolskim jest nieco zagmatwana. Rosjanie stosują taktykę infiltracji. Oznacza to, że pewna liczba małych grup rosyjskich stale wywiera presję na pozycje ukraińskie, próbuje ominąć pierwszą linię i wyjść za pozycje ukraińskie - stwierdził.

    Wojna w Ukrainie. Oddziały rosyjskie omijają linię frontu

    Według Turgowa pozycje rosyjskich żołnierzy są rejestrowane na mapach, co sprawia wrażenie, że Rosjanom udało się wejść, czasami nawet kilkanaście kilometrów w głąb terytorium Ukrainy. - Musimy zrozumieć, że nie chodzi o to, że przejęli kontrolę nad tym terytorium. Chodzi o małą grupę Rosjan, około 5-10 osób, która tam dotarła - stwierdził.

    - Nie przejęli kontroli nad całą drogą, którą pokonali. Nie, oni ją przeszli i próbowali się ukryć gdzieś w piwnicy. Oczywiście wysłano tam żołnierzy rezerwy, żeby ich wybić - dodał.

    Wcześniej Deep State informował, że Rosjanie "przełamali front na odcinku 10 km w pobliżu Dobropola". Według nich, obecna sytuacja jest krytyczna i może doprowadzić do tego, że "Dobropole upadnie szybciej niż Pokrowsk".

    Źródło: Ukrainska Pravda

