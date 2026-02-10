Operację przeprowadziły jednostki 71. Samodzielnej Brygady Lotnictwa, które dzięki danym wywiadowczym dysponowały informacjami o planowanych ruchach przeciwnika. Ukraińscy spadochroniarze oczekiwali na rosyjską grupę, wykorzystując do jej eliminacji artylerię, drony FPV oraz drony typu bombowiec.

Z relacji ukraińskich żołnierzy wynika, że rosyjska grupa podjęła próbę potajemnego wejścia na terytorium obwodu sumskiego, wykorzystując w tym celu rurę gazociągu. Według komunikatu brygady, manewr ten zakończył się niepowodzeniem.

"Przygotowywaliśmy się, czekaliśmy na skraju. Tak wygląda finał próby 22 okupantów, by wpełznąć na teren obwodu przez ich ulubioną rurę w pobliżu Jabłuniwki. Skutek? Tylko jeden zdołał się wycofać" - przekazano w mediach społecznościowych.

Ukraińskie wojsko nie podało dokładnej liczby zabitych i rannych, nie poinformowano również o ewentualnym pojmaniu jeńców.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie powtarzalni w taktyce bojowej

To nie pierwszy przypadek próby wykorzystania gazociągów do celów dywersyjno-szturmowych w tym rejonie. Specjaliści wskazują na podziemne instalacje gazociągu Urengoj-Pomary-Użhorod, którego rury mają średnicę 1,4 metra, co pozwala na przemieszczanie się ludzi w ich wnętrzu.

Podobne incydenty odnotowano w marcu ubiegłego roku w rejonie Sudży w obwodzie kurskim, gdzie rosyjskie oddziały również próbowały wykorzystać tę infrastrukturę.

8 stycznia w obwodzie sumskim doszło do innego starcia między miejscowościami Andrijiwka i Oleksijiwka. Według portalu "Militarny", rosyjskie dowództwo skierowało tam pięć grup piechoty, które próbowały potajemnie zbliżyć się do pozycji ukraińskich spadochroniarzy.

Atak ten został wykryty na wczesnym etapie, co pozwoliło Siłom Zbrojnym Ukrainy na skuteczne odparcie przeciwnika przed dotarciem do głównej linii obrony.

