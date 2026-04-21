W skrócie Rosjanie po raz trzeci ogłosili "wyzwolenie" Ługańskiej Republiki Ludowej od początku wojny, mimo że nie kontrolują całości obwodu.

Według ukraińskich ekspertów i map DeepStateMap, partie obwodu ługańskiego, szczególnie w pobliżu wsi Swatowe, nadal są kontrolowane przez Ukraińców.

Tempo rosyjskich postępów na froncie w ciągu tygodnia, według analityków DeepStateMap, zmalało dwukrotnie, a łączny przyrost wyniósł 35,58 km kwadratowego.

Pierwsze informacje o "całkowitym" wyzwoleniu obwodu ługańskiego pojawiły się 1 kwietnia. Wówczas agencja Interfax powoływała się na źródła w rosyjskim ministerstwie obrony. Pisząc o wyzwoleniu całego obwodu, propaganda informuje o rzekomym oswobodzeniu "Ługańskiej Republiki Ludowej". Przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę separatyści kontrolowali niecałą połowę obwodu.

We wtorek doniesienia "potwierdził" Walerij Gierasimow. W wydanym oświadczeniu poinformował, że tylko w marcu i kwietniu Rosjanie przejęli kontrolę nad 34 miejscowościami i 700 km kwadratowymi

- Wyzwolenie Ługańskiej Republiki Ludowej zostało całkowicie zakończone. Obecnie ofensywa formacji i jednostek wojskowych Połączonej Grupy Wojsk prowadzona jest we wszystkich kierunkach - przekazał dowódca podczas spotkania z żołnierzami.

Trzecie "wyzwolenie" obwodu ługańskiego. Jak jest naprawdę?

Choć władze w Kijowie nie komentują kolejnych "sukcesów" rosyjskiej armii, to nieścisłości niemal natychmiast wychwycili analitycy i dziennikarze. Według projektu United24Media Ukraińcy wciąż bronią terytorium na południowy zachód od wsi Swatowe.

To niewielki obszar położony na styku obwodów ługańskiego, donieckiego i charkowskiego stanowiący ok. 1 proc. powierzchni całego obwodu. Informacje ekspertów potwierdzają mapy projektu DeepStateMap.

Dziennikarze zwracają uwagę, że to już co najmniej trzeci raz, gdy Rosja ogłasza "pełną kontrolę" nad obwodem. Pierwszy sukces, jeszcze w 2022 r. obwieścił sam Władimir Putin, zaledwie cztery miesiące po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Zaledwie kilka miesięcy później część obwodu została odzyskana w ramach szeroko zakrojonej kontrofensywy w obwodzie charkowskim.

Ponowne "wyzwolenie ŁRL" nastąpiło w 2025 r., gdy raporty z Kremla sugerowały zajęcie całego obszaru. Jednak tym razem nie udało się przejąć obszaru w pobliżu Swatowe. Stan ten utrzymuje się do dziś i żadne doniesienia z frontu nie sugerują, by sytuacja drastycznie się zmieniła.

Władimir Putin ogłaszał sukces. Potężne różnice w podawanych danych

Pod koniec grudnia Władimir Putin zarzekał się, że Rosjanom udało się przejąć całkowitą kontrolę nad Kupiańskiem w obwodzie charkowskim. Zaledwie 10 dni później na obrzeżach miasta pojawił się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, informując, że to Rosjanie zostali otoczeni przez Ukraińców.

Gierasimow twierdzi, że tylko od początku 2026 r. rosyjskie siły zajęły 1700 km kwadratowych terytorium Ukrainy. Ośrodki analityczne po stronie ukraińskiej oceniają rosyjskie postępy na ok. 590 km kwadratowych.

We wtorek analitycy DeepStateMap zauważyli, że tempo rosyjskich postępów na froncie spadło dwukrotnie tydzień do tygodnia. Od 13 do 20 kwietnia mieli zająć 35,58 km kwadratowego.

