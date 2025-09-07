W skrócie Rosja zmienia taktykę prowadzenia działań zbrojnych w Ukrainie, szczególnie w zakresie wykorzystywania dronów i modernizacji uzbrojenia.

Wadym Skibicki z HUR informuje o bardziej zaawansowanym użyciu irańskich dronów Shahed, które wykonują złożone manewry i ataki.

Rosyjska armia ulepsza także pociski manewrujące oraz dostosowuje działania oddziałów w rejonie Pokrowska, wykorzystując mniejsze grupy żołnierzy.

- Co dostrzegamy? Po pierwsze, zmianę w taktyce uderzeń. Po drugie, użycie zmodernizowanej broni - mówił w rozmowie z Ukrinform o nowych działaniach Rosjan w Ukrainie Wadym Skibicki.

Zastępca szefa HUR poinformował, że przeciwnik postanowił wykorzystywać nowe sposoby użycia irańskich dronów Shahed. Wcześniej bezzałogowce leciały "w linii prostej" do wyznaczonego celu. Obecnie potrafią krążyć wokół miasta nawet przez kilka godzin, czy zmieniać swoje położenie przed ostatecznym uderzeniem.

Wojna w Ukrainie. HUR: Rosjanie zmieniają taktykę i unowocześniają sprzęt

Skibicki stwierdził, że wywiad podejrzewa, że Rosja wciąż będzie przeprowadzać tzw. uderzenia łączone - z wykorzystaniem zarówno dronów jak i pocisków manewrujących. Obrońcy Ukrainy mierzą się jednak obecnie z unowocześnionym sprzętem.

- Naprawdę dostrzegamy modernizację i ulepszanie broni rakietowej i bezzałogowych systemów powietrznych przez Federację Rosyjską - przekonywał.

Jako przykład podał wykorzystywany przez wojsko nieprzyjaciela pocisk manewrujący Ch-101, który - według ukraińskiego wywiadu - składa się obecnie z nowych elementów. - To środki walki elektronicznej, podwójna głowica bojowa, a co za tym idzie, więcej ładunku wybuchowego - tłumaczył wiceszef HUR.

- Następuje ewolucja, ulepszanie wszystkich środków walki zbrojnej i niszczenia - przekonywał w wywiadzie Wadym Skibicki, dodając że błędem byłoby przypuszczanie, że "wróg zatrzyma się na pewnym poziomie".

- Ten proces będzie ciągły dla wroga - doskonalenie, zwiększanie skuteczności uderzeń dzięki celności itd. W związku z tym naszym zadaniem jest skutecznie temu przeciwdziałać - wskazał zastępca szefa HUR.

Zmiana działań Rosjan w rejonie Pokrowska

O tym, że Rosjanie zmienili swoją taktykę informował również 7 Korpus Wojsk Powietrznodesantowych. W tym przypadku chodziło o działania w rejonie Pokrowska. W raporcie wskazano, że żołnierze wroga mają przesuwać się obecnie małymi grupami lub pojedynczo w głąb miasta.

Przeciwnik ma jednak nie atakować pozycji ukraińskich obrońców, a jego celem jest prawdopodobnie dotarcie jak najbliżej operatorów dronów i moździerzy oraz zajmowanie kolejnych przyczółków na nowych pozycjach.

Źródło: Ukrinform

