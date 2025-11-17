Rosjanie o krok od kluczowego miasta w Ukrainie. "Sytuacja bardzo poważna"

W skrócie Rosyjskie wojsko zbliża się do miasta Hulajpole w obwodzie zaporoskim.

Celem ofensywy jest odcięcie strategicznej autostrady T-0401, co może poważnie utrudnić działania logistyczne Ukrainy.

Analitycy ISW ostrzegają, że Rosjanie mogą wkrótce przełamać linię frontu i zagrozić dalszym regionom.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Amerykańscy eksperci z ISW informują w nowym raporcie o intensyfikacji rosyjskich działań ofensywnych w obwodzie zaporoskim. Jak wskazano, armia okupanta podejmuje próby odizolowania jednego z najważniejszych punktów strategicznych regionu - miasta Hulajpole.

Żołnierze nadchodzą od północnego wschodu i obecnie znajdować mają się tuż obok miasta - ok. ośmiu kilometrów na północny wschód i cztery kilometry na wschód.

Rosjanie coraz bliżej Hulajpola. Zagrożony strategiczny odcinek

Na podstawie geolokalizacyjnych nagrań wykonanych w sobotę i niedzielę, analitycy wskazali, że Rosjanie zdołali zająć dwie kolejne miejscowości położone na wschód od Hulajpola, wzdłuż autostrady łączącej miasto z Małyniwką.

"Sytuacja w kierunku Hulajpola pozostaje bardzo poważna, ponieważ siły rosyjskie kontynuują postępy" - czytamy w raporcie ISW.

O tym, że ofensywa Rosjan staje się coraz bardziej niebezpieczna dla miasta informował w sobotę także rzecznik Południowych Sił Obronnych Ukrainy, płk Władysław Wołoszyn. Jak wskazał, działania grożą odcięciem Hulajpola od stref koordynacji, w tym kluczowej autostrady T-0401.

Wojna w Ukrainie. Najeźdźca może wkrótce przekroczyć obecną linię frontu

ISW potwierdza, że Rosjanie kierują się w stronę T-0401, strategicznej trasy łączącej Hulajpole z Pokrowskiem. Celem armii najeźdźczej jest najprawdopodobniej uniemożliwienie działań logistycznych na tym odcinku.

Analitycy informują, że okupant zdecydował się na przerzucenie jednostki 38. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych na wschód od Hulajpola, celem intensyfikacji prowadzonych tam działań.

ISW zauważa, że rosyjskie operacje infiltracyjne mogą doprowadzić do przebicia się armii wroga przez ukraińską obronę i przekroczenia linii frontu nawet o pięć kilometrów.

Źródło: ISW

Ataki na infrastrukturę krytyczną. Szczerba: Kolejna faza wojny hybrydowej Polsat News Polsat News