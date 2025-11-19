Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosjanie nie zauważyli zagrożenia. Zielony Klin budzi się na nowo

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Geopolityczny sygnał ostrzegawczy - tak ekspert wojskowy Glen Howard ocenia działania Ukraińców prowadzone w odległych rejonach Rosji. - Wojna w Ukrainie nie jest już wojną regionalną. Jest to wojna eurazjatycka - dodał, podkreślając, że "mapy muszą zostać przerysowane".

Ukraina uderza coraz dalej w cele Rosji. Ekspert komentuje: Trzeba przerysować mapy
Ukraina uderza coraz dalej w cele Rosji. Ekspert komentuje: Trzeba przerysować mapyAnadolu / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Ukraińskie ataki odwetowe coraz częściej wymierzone są w infrastrukturę Rosji daleko poza linią frontu, w tym na Syberii.
  • Sabotażyści działający na syberyjskiej linii kolejowej przyczynili się do sparaliżowania transportu broni z Korei Północnej do Rosji.
  • Eksperci zwracają uwagę, że konflikt ukraińsko-rosyjski nabiera coraz bardziej eurazjatyckiego wymiaru i wymusza przemyślenie dotychczasowych podziałów geopolitycznych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Tydzień temu Ukraina zaatakowała transsyberyjską linię kolejową, co przyczyniło się do paraliżu pociągów transportujących broń z Korei Północnej do Rosji. - Ostatni atak bardziej niż cokolwiek innego symbolizuje powiązania między konfliktem w rejonie Indo-Pacyfiku a wojną w Ukrainie - ocenił Glen Howard, ekspert do spraw Rosji.

Zdaniem eksperta to pierwszy tak silny "geopolityczny sygnał ostrzegawczy".

Wojna w Ukrainie. Rosja nie potrafi się bronić na Syberii. "Konkretna słabość"

- 10 tys. północnokoreańskich żołnierzy pojawiających się w Kursku i walczących z Ukrainą jest przejawem tej łączności. Dla Korei Północnej wojna w Ukrainie to jej własne laboratorium bojowe - stwierdził Howard.

Amerykański ekspert nadmienił, że działania sabotażowe Kijowa zaczęły się już w 2023 roku, a najnowsze uderzenie pokazuje, że "Kijów rozumie, iż syberyjska flanka Rosji jest bardzo podatna na ataki, a Moskwa nadal nie nauczyła się jej bronić".

Zobacz również:

Rosyjscy żołnierze zbliżają się do Hulajpola
Wojna w Ukrainie

Rosjanie o krok od kluczowego miasta w Ukrainie. "Sytuacja bardzo poważna"

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    - Nie jest to zmiana operacyjna, ale konkretna słabość Rosji, którą Ukraina i wywiad wojskowy pokazały, że potrafią selektywnie wykorzystać w odpowiednim momencie, aby siać spustoszenie - podkreślił Glen Howard.

    Zielony Klin budzi się na nowo

    Działania te, zdaniem eksperta, są możliwe dzięki uśpionej już obecności Ukraińców w rejonie Zielonego Klina, czyli regionu niegdyś przez nich zamieszkałego. Wywiad zbudował tam sieć szpiegowską, wykorzystując obecność diaspory na Syberii.

    Co więcej,Ukraina prawdopodobnie otrzymała informacje od sojuszników z NATO - być może od USA - że broń z Korei Północnej zmierza do Rosji, co pozwoliło Kijowowi na wcześniejsze rozmieszczenie sabotażystów, który wysadzili fragment linii kolejowej.

    Ekspert dodaje, że Zielony Klin był długo pomijany w Moskwie i traktowany zaledwie jako etnograficzny przypis. Tymczasem rejon ten ma ma "strategiczny pazur".

    Wojna w Ukrainie. Kijów atakuje coraz dalej. "Mapy muszą zostać przerysowane"

    - Ukraina już pokazała, że jest w stanie zakłócić funkcjonowanie rosyjskiej infrastruktury logistycznej na Dalekim Wschodzie - podkreślił amerykański generał, odnosząc się m.in. także do ataków Kijowa na rosyjskie cele na Uralu.

    Zobacz również:

    Drony zmieniły oblicze wojny. Strefa walk zamieniła się w bezkresną strefę śmierci bez kryjówek
    Wojna w Ukrainie

    Rosja rozszerza "strefę śmierci". Takiej wojny jeszcze nie było

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska

      W ocenie Glena Howarda uderzenie w transsyberyjską linię kolejową to "coś więcej niż tylko taktyczne zakłócenie". Zdaniem eksperta atak ten zmusza Waszyngton, Brukselę i stolice azjatyckie do "zmierzenia się z pojawiającą się strategiczną rzeczywistością konfliktu".

      - Wojna w Ukrainie nie jest już wojną regionalną. Jest to wojna eurazjatycka. Jej linia frontu biegnie od Awdijiwki do Władywostoku - mówił Howard. Jak stwierdził, teraz linią podziału między Europą a regionem Indo-Pacyfiku nie jest ani Ural, ani Morze Południowochińskie.

      - Mapy muszą zostać przerysowane. Region Indo-Pacyfiku zaczyna się teraz w Ukrainie - dodał ekspert.

      Źródło: "The Kyiv Post"

      Zobacz również:

      Siły ukraińskie zaatakowały rosyjski skład amunicji i zakład "Stavrolen"
      Wojna w Ukrainie

      Ukraina uderzyła w skład wrogiej amunicji. "Liczne eksplozje i pożar"

      Marcin Czekaj
      Marcin Czekaj
      Eksplozja na torach. Szef MSWiA w ''Graffiti'': Mieliśmy bardzo duże szczęściePolsat NewsPolsat News

      Najnowsze