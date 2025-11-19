W skrócie Ukraińskie ataki odwetowe coraz częściej wymierzone są w infrastrukturę Rosji daleko poza linią frontu, w tym na Syberii.

Sabotażyści działający na syberyjskiej linii kolejowej przyczynili się do sparaliżowania transportu broni z Korei Północnej do Rosji.

Eksperci zwracają uwagę, że konflikt ukraińsko-rosyjski nabiera coraz bardziej eurazjatyckiego wymiaru i wymusza przemyślenie dotychczasowych podziałów geopolitycznych.

Tydzień temu Ukraina zaatakowała transsyberyjską linię kolejową, co przyczyniło się do paraliżu pociągów transportujących broń z Korei Północnej do Rosji. - Ostatni atak bardziej niż cokolwiek innego symbolizuje powiązania między konfliktem w rejonie Indo-Pacyfiku a wojną w Ukrainie - ocenił Glen Howard, ekspert do spraw Rosji.

Zdaniem eksperta to pierwszy tak silny "geopolityczny sygnał ostrzegawczy".

Wojna w Ukrainie. Rosja nie potrafi się bronić na Syberii. "Konkretna słabość"

- 10 tys. północnokoreańskich żołnierzy pojawiających się w Kursku i walczących z Ukrainą jest przejawem tej łączności. Dla Korei Północnej wojna w Ukrainie to jej własne laboratorium bojowe - stwierdził Howard.

Amerykański ekspert nadmienił, że działania sabotażowe Kijowa zaczęły się już w 2023 roku, a najnowsze uderzenie pokazuje, że "Kijów rozumie, iż syberyjska flanka Rosji jest bardzo podatna na ataki, a Moskwa nadal nie nauczyła się jej bronić".

- Nie jest to zmiana operacyjna, ale konkretna słabość Rosji, którą Ukraina i wywiad wojskowy pokazały, że potrafią selektywnie wykorzystać w odpowiednim momencie, aby siać spustoszenie - podkreślił Glen Howard.

Zielony Klin budzi się na nowo

Działania te, zdaniem eksperta, są możliwe dzięki uśpionej już obecności Ukraińców w rejonie Zielonego Klina, czyli regionu niegdyś przez nich zamieszkałego. Wywiad zbudował tam sieć szpiegowską, wykorzystując obecność diaspory na Syberii.

Co więcej,Ukraina prawdopodobnie otrzymała informacje od sojuszników z NATO - być może od USA - że broń z Korei Północnej zmierza do Rosji, co pozwoliło Kijowowi na wcześniejsze rozmieszczenie sabotażystów, który wysadzili fragment linii kolejowej.

Ekspert dodaje, że Zielony Klin był długo pomijany w Moskwie i traktowany zaledwie jako etnograficzny przypis. Tymczasem rejon ten ma ma "strategiczny pazur".

Wojna w Ukrainie. Kijów atakuje coraz dalej. "Mapy muszą zostać przerysowane"

- Ukraina już pokazała, że jest w stanie zakłócić funkcjonowanie rosyjskiej infrastruktury logistycznej na Dalekim Wschodzie - podkreślił amerykański generał, odnosząc się m.in. także do ataków Kijowa na rosyjskie cele na Uralu.

W ocenie Glena Howarda uderzenie w transsyberyjską linię kolejową to "coś więcej niż tylko taktyczne zakłócenie". Zdaniem eksperta atak ten zmusza Waszyngton, Brukselę i stolice azjatyckie do "zmierzenia się z pojawiającą się strategiczną rzeczywistością konfliktu".

- Wojna w Ukrainie nie jest już wojną regionalną. Jest to wojna eurazjatycka. Jej linia frontu biegnie od Awdijiwki do Władywostoku - mówił Howard. Jak stwierdził, teraz linią podziału między Europą a regionem Indo-Pacyfiku nie jest ani Ural, ani Morze Południowochińskie.

- Mapy muszą zostać przerysowane. Region Indo-Pacyfiku zaczyna się teraz w Ukrainie - dodał ekspert.

