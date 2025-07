Rosjanie nacierają na nowym kierunku. Szef wywiadu wskazał cel Kremla

- Wróg przeprowadził najpierw 9 operacji szturmowych, a następnie 11 (…) Zasada się nie zmieniła, próby wejścia na wyspy. Jedyne, co się może teraz zdarzyć, to że dziś jeszcze więcej działań szturmowych zostanie skoncentrowanych w konkretnych miejscach. Nasz lewy brzeg pozostaje bez zmian - stwierdził.

- Obecnie na kierunku zaporoskim nieprzyjaciel prowadzi więcej działań szturmowych, choć ten odcinek frontu również jest aktywny. Tam wróg prowadzi działania rotacyjne, zbliżając jednostki do linii kontaktu bojowego i, co całkiem prawdopodobne, może zwiększyć swoją aktywność w działaniach szturmowych - dodaje.

- Dla Rosji zdobycie całego obwodu donieckiego do końca roku jest nierealne. Rosyjskie wojska mają polityczny cel, jakim jest ogłoszenie wkroczenia do obwodu dniepropietrowskiego. Mają za zadanie stworzenia kolejnej strefy buforowej o głębokości do 10 kilometrów - podkreślił.