Rosjanie modyfikują swoje drony. Ekspert wskazał na poważne zagrożenie

Jak przekazał ukraiński ekspert wojskowo-polityczny Ołeksandr Kowalenko, Rosjanie użyli ostatnio dronów nowego typu.

Do maszyny Shahed-136 agresor przytwierdził miny przeciwpancerne PTM-3, których ładunek wybuchowy waży 1,8 kilograma. Analityk wymienił przy tym inny czynnik, który sprawia, że stanowią one poważne zagrożenie.

Rosjanie modyfikują swoje drony. "Detonator magnetyczny"

Kowalenko na łamach ukraińskich mediów powiedział, że są to miny, w których skład wchodzą także bezkontaktowe detonatory magnetyczne. Zdaniem analityka tego typu miny są w stanie zareagować w przypadku, kiedy wykryją w swoim pobliżu metalowy przedmiot o wadze przekraczającej 50 gramów.

Jak donoszą tamtejsze media, Rosjanie pierwsze próby modernizacji dronów z użyciem min PTM-3 przeprowadzili w styczniu 2025 r. Wtedy też miny zaczęto znajdować w dronach szturmowych Molniya-2. Oprócz tego wykorzystywano również rozwiązania z minami przeciwpancernymi TM-62 i ładunkami KZ-6 oraz RPO-A.

- Grupa pięciu dronów kamikadze może rozrzucić 10 takich min, 10 dronów to już 20 min - powiedział ekspert. W związku z możliwościami maszyn w niebezpieczeństwie mogą znaleźć się poza wojskiem również osoby cywilne czy służby medyczne.

- Rosyjscy okupanci będą je najprawdopodobniej częściej stosować właśnie wzdłuż dróg z asfaltową, twardą nawierzchnią, a także w miastach - dodał.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie prą naprzód w obwodzie donieckim. "Znaleźli słabe punkty"

Analitycy Deepstate przekazali, że rosyjskim żołnierzom udało posunąć do przodu w kierunku miejscowości Kuczeriw Jar i Zołotyj Kołodiaź, które położone są w rejonie pokrowskim w obwodzie donieckim.

Eksperci wskazali, że obecnie okupanci gromadzą siły, aby kontynuować postępy na froncie.

Jak czytamy, Rosjanie, oprócz tego, że starają się umocnić swoje pozycje, przedarli się do miejscowości Wiesiołoje. Tam również okupanci próbują gromadzić sprzęt i wojsko.

Analitycy, na których powołuje się Unian, donoszą, że rosyjscy żołnierze "starają się wykorzystać sukcesy na trasie Dobropole - Kramatorsk, zajmując pozycje w rejonie miejscowości Nowowodanoje i Pietrówka.

Serhii Sternenko, współzałożyciel organizacji dostarczającej Ukrainie drony, przekazał, że Rosjanie "przełamali front na odcinku 10 km w pobliżu Dobropola", a sytuacja jest krytyczna.

Źródło: UNIAN

