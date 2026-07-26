W skrócie Rozpoczął się pierwszy etap deokupacji Krymu, który obejmuje odcinanie półwyspu od rosyjskich dostaw - twierdzi ukraiński wojsjowy.

Kluczowym elementem strategii jest niszczenie zaplecza logistycznego Rosji poprzez ataki na infrastrukturę transportową i paliwowo-energetyczną.

Major Ołeksij Hetman zaznaczył, że w przyszłości konieczna będzie operacja lądowa.

Krym znajduje się pod rosyjską okupacją od 2014 roku, po referendum, które nie zostało uznane przez większość państw.

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Kluczowe dla powodzenia ukraińskiej misji ma być stopniowe niszczenie zaplecza logistycznego Rosji na Krymie. To zaś doprowadzi do zatracenia zdolności do prowadzenia operacji bojowych.

Kijów postawił na dwa rodzaje ataków: wymierzonych w infrastrukturę transportową oraz paliwowo-energetyczną.

Działania przynoszą widoczne skutki. Kilka tygodni temu sieć obiegły zdjęcia wielokilometrowych kolejek. Ludzie w samochodach czekali na możliwość kupna benzyny.

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Ukraina chce odbić Krym. Hetman jasno: Operacja lądowa będzie konieczna

Ukraina dąży do całkowitego zablokowania przeciwnika. - Rosjanie mają trzy opcje. Albo uciec przez most Kerczeński, który wciąż istnieje albo się poddać, albo po prostu zginąć, bo kiedy nie ma o co walczyć, nie mają innego wyjścia - tłumaczył w rozmowie z Kanałem 24 major Ołeksij Hetman.

Wojskowy zauważył, że współczesna kontrofensywa przybiera inny kształt niż w przeszłości i nie polega na klasycznym szturmie. Jak zauważył, prędzej czy później konieczna będzie jednak operacja lądowa.

Warto odnotować, że Ukraina odnosi sukcesy przede wszystkim dzięki atakom dronów. Niewielkie bezzałogowce zadają dotkliwe ciosy okupantowi.

Krym pod okupacją Rosji. Władimir Putin podpisał dekret

Krym od 12 lat pozostaje pod okupacją wojsk rosyjskich. Moskwa przeprowadziła tam 16 marca 2014 roku pokazowe referendum, którego wyniki nie zostały uznane przez większość państw.

Efektem głosowania było podpisanie przez Władimira Putin dekretu o włączeniu Krymu do Federacji Rosyjskiej.

Ukraina, UE czy Stany Zjednoczone stoją na stanowisku, że doszło do złamania prawa międzynarodowego.

Źródło: Kanał 24, UNIAN





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