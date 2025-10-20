W skrócie Rosja zwiększyła produkcję nowych pocisków Grom-1.

Nowe pociski mają większy ładunek wybuchowy niż drony Szahed i zasięg do 200 km.

Ukraiński wojskowy ostrzega, że Grom-1 może znacznie zwiększyć skalę zniszczeń cywilnej infrastruktury.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O pojawieniu się na froncie nowych rosyjskich rakiet poinformował ukraiński żołnierz Stanisław Bunjatow ps. Osman, który prowadzi na Telegramie kanał o nazwie "Gadają snajperzy". Według niego rakiety Grom-1 są połączeniem precyzyjnej bomby lotniczej i rakiety typu Ch-38.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie mają nową broń

Rosjanie mają obecnie produkować dwa typy rakiet Grom-1. Wersja podstawowa może uderzać w cele w odległości 100-120 km. Zmodyfikowana wersja ma natomiast zasięg sięgający nawet 200 km, choć jednocześnie mają one nieco mniejszy ładunek wybuchowy.

W ostatnich dniach Rosja wykorzystała również zmodyfikowane bomby UMPB-5, które przed uderzeniem w cele pokonały ponad 130 km. Dotychczas Rosjanie korzystali z bomb kierowanych KAB, których maksymalny zasięg wynosi 60-70 km.

Rosjanie mają nową broń. Ma dużą siłę i zasięg

Według Bunjatowa główne zagrożenie związane z nowymi pociskami to przede wszystkim ich moc. Grom-1 mogą bowiem przenosić ładunek wybuchowy o wadze nawet 250-315 kg, czyli 3-5 razy cięższy niż drony Szahed.

"To wielokrotnie zwiększa skalę zniszczeń infrastruktury cywilnej w wyniku ataków" - podkreślił Bunjatow.

Dodatkowo, choć według ukraińskiego żołnierza pociski nie są bardzo celne, to mają większy zasięg niż chociażby rakiety Ch-38. Dzięki temu możliwe jest rażenie celów znajdujących się na tyłach ukraińskiej linii frontu.

Bujatow zaapelował również do Ukraińców, by nie ignorowali alarmów przeciwlotniczych. "Terror i zabijanie ludności cywilnej pozostają (...) jednym z głównych sposobów prowadzenia wojny" przez Rosję" - stwierdził.

Tusk na czele "nowej formacji". Szczerba w ''Gościu Wydarzeń'': Zaczynamy bardzo konsekwentny marsz w kierunku roku 2027 Polsat News Polsat News