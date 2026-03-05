Wojna w Ukrainie
Rosjanie mają dość wojny w Ukrainie? Takiego wyniku jeszcze nie było

Rekordowa liczba Rosjan przedkłada rozmowy pokojowe nad trwanie wojny w Ukrainie - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Centrum Lewady. - Ludzie chcą, żeby ona się po prostu skończyła - zauważa dyrektor organizacji Denis Wołkow. Jednocześnie jednak nie gaśnie poparcie dla Władimira Putina i ogólnych działań rosyjskich wojsk.

Mieszkańcy Rosji przechadzający się w Moskwie zimą. Obok mapa pokazująca zmiany na linii frontu wojny w Ukrainie.
Wojna w Ukrainie. Rosjanie mają dość walk? Nowy sondażDeepStateMap 123RF/PICSEL

  • Odsetek Rosjan popierających prowadzenie wojny w Ukrainie spadł do 24 proc., podczas gdy 67 proc. uważa kontynuowanie rozmów pokojowych za konieczne.
  • 56 proc. respondentów nie śledzi najnowszych informacji z Ukrainy lub poświęca im minimalną uwagę.
  • Poparcie dla Władimira Putina utrzymuje się na poziomie 84 proc., a 57 proc. badanych popiera rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną.
Odsetek osób popierających prowadzenie wojny w Ukrainie spadł do 24 proc. - najniższego poziomu od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji.

Rekordowo wysoka jest za to liczba Rosjan, którzy uznają za konieczne kontynuowanie rozmów pokojowych - ta wyniosła 67 proc., co oznacza wzrost o 6 pp w stosunku do badania z poprzedniego miesiąca.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie mają dość walk? Nowy sondaż

Jednocześnie coraz mniej mieszkańców Rosji w ogóle uważa walki na linii frontu za interesujące. 56 proc. respondentów deklaruje, że nie śledzi najnowszych informacji z Ukrainy albo poświęca im tylko minimalną uwagę.

- Z jednej strony świadczy to o rosnącym zmęczeniu wojną, tym, że ludzie chcą, żeby ona się po prostu skończyła. Z drugiej strony oczekują jednak, że ten koniec odbędzie się na warunkach stawianych przez Rosję - skomentował w rozmowie z Bloombergiem Denis Wołkow, dyrektor Centrum Lewady.

    Ogólne poparcie dla działań rosyjskiego wojska wciąż jednak utrzymuje się na wysokim poziomie. Takie wsparcie deklaruje niemal trzy czwarte respondentów - 72 proc., podczas gdy przeciwnego zdania jest tylko 17 proc.

    Rosjanie wierzą we Władimira Putina. Bardzo wysokie poparcie

    Ponad połowa badanych (57 proc.) popiera także przeprowadzane przez żołnierzy Rosji uderzenia na ukraińską infrastrukturę energetyczną, które w ostatnich miesiącach doprowadziły do gigantycznego kryzysu energetycznego w Ukrainie.

    Wśród zwolenników tych ataków największa część (32 proc.) uznaje je za uzasadnione, bo "to są ataki odwetowe, to nie my zaczęliśmy". Z kolei ich przeciwnicy najczęściej podnoszą kwestie osób, które giną w ich wyniku i cierpienia cywili, które powodują (52 proc.). Jedna czwarta nie potrafiła ustosunkować się do tej kwestii.

    Biorąc pod uwagę szerszą perspektywę - 64 proc. Rosjan wierzy, że ich kraj zmierza w dobrym kierunku, co oznacza spadek o 6 pp w stosunku do badania z września. Na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się natomiast poparcie dla Władimira Putina (84 proc.).

    Źródła: Bloomberg, Centrum Lewady

