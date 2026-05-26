W skrócie Rosyjska fregata „Admirał Grigorowicz” bez przeszkód patroluje brytyjskie wody od dwóch miesięcy, eskortując tankowce określane jako „flota cieni”.

Royal Navy nie przeprowadziła żadnej operacji zatrzymania ani inspekcji rosyjskich jednostek mimo przekraczania przez nie brytyjskich wód terytorialnych.

Braki kadrowe i sprzętowe Królewskiej Marynarki Wojennej są podkreślane przez obserwowane trudności ze śledzeniem rosyjskich operacji, a rosyjskie okręty zbliżały się do strategicznej brytyjskiej infrastruktury energetycznej.

Okręt wojenny wprost eskortuje tankowce wchodzące w skład tak zwanej "floty cieni" Kremla, obnażając przy tym braki kadrowe i sprzętowe Królewskiej Marynarki Wojennej (Royal Navy).

Według ustaleń brytyjskich dziennikarzy, od kwietnia 2026 roku "Admirał Grigorowicz" zabezpieczał rejsy ponad tuzina rosyjskich tankowców, jednostek wsparcia logistycznego, a nawet jednego okrętu podwodnego, regularnie pojawiając się na kanale La Manche oraz u wschodnich wybrzeży Anglii.

Co najbardziej bulwersujące dla opinii publicznej w Londynie, brytyjska marynarka wojenna nie zdecydowała się na przeprowadzenie ani jednej operacji przechwycenia czy przymusowej inspekcji, mimo że trasy rosyjskich formacji celowo przecinały brytyjskie wody terytorialne.

W kuluarach huczy. Brytyjska admiralicja bezradna

Taka bierność stoi w jaskrawej sprzeczności z niedawnymi, buńczucznymi zapowiedziami szefa rządu. "The Telegraph" przypomniał, że premier Keir Starmer obiecywał "jeszcze bardziej zaciętą walkę z rosyjską flotą cieni".

Tymczasem źródła rządowe w rozmowie z gazetą przyznały się do bezsilności, tłumacząc, że jakiekolwiek agresywne działania wymierzone w cywilne na papierze tankowce mogą wywołać lawinę skomplikowanych problemów prawnych na arenie międzynarodowej.

Co więcej, w kuluarach brytyjskiej admiralicji otwarcie mówi się o strachu przed wywołaniem otwartego incydentu militarnego z udziałem rosyjskiej fregaty rakietowej.

Sytuacja ta obnażyła głębokie problemy strukturalne brytyjskich sił morskich. Informatorzy z kręgów wojskowych skarżą się, że z powodu dotkliwego niedoboru sprawnych okrętów wojennych, Royal Navy musi cedować lwią część zadań z zakresu rozpoznania i śledzenia intruzów na marynarzy cywilnych, operujących na nieuzbrojonych jednostkach pomocniczych.

Oficjalnie dowództwo uspokaja, twierdząc, że Rosjanie znajdują się pod stałym nadzorem okrętów patrolowych HMS Tyne, HMS Mersey i HMS Severn oraz śmigłowców Wildcat, jednak jednostki te nie posiadają potencjału bojowego zdolnego zrównoważyć siłę ognia "Admirała Grigorowicza".

Rosjanie kpią z Brytyjczyków. Operują tuż pod ich nosem

O tym, jak swobodnie czują się Rosjanie na wodach wokół Wielkiej Brytanii, świadczy wykrycie statku zaopatrzeniowego, który bez przeszkód tankował paliwo na pełnym morzu bezpośrednio do zbiorników fregaty.

Operację tę przeprowadzono w bezpośrednim sąsiedztwie brytyjskiej morskiej farmy wiatrowej Galloper - strategicznego obiektu infrastruktury krytycznej, który zasila w energię elektryczną około 400 tysięcy gospodarstw domowych.

Powody, dla których rosyjska marynarka wojenna manifestuje swoją obecność w tak czułym punkcie brytyjskiej sieci energetycznej, pozostają nieznane, wywołując jednak uzasadnione obawy przed potencjalnym sabotażem podwodnym.





