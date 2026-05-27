Z informacji podawanych przez producenta wynika, że głównym atutem "Cytadeli" jest w pełni zautomatyzowana wieża obrotowa, która wyposażona jest w armatę kalibru 30 mm, która strzela specjalistyczną amunicją odłamkową.

Rosyjską nowością ma być wykorzystywanie przez system technologii programowalnego wybuchu w powietrzu, inaczej niż w klasycznych działach przeciwlotniczych, które wymagają bezpośredniego uderzenia pocisku w cel.

Zaawansowany system elektroniczny programuje zapalnik pocisku w momencie opuszczania lufy. Detonacja następuje tuż przed dronem, co generuje gęstą chmurę odłamków niszczących konstrukcję maszyny.

Wojna w Ukrainie. Nowa - stara technologia w rosyjskiej armii

Przedstawiciele koncernu poinformowali, że stacjonarna wieża potrafi pracować w trybie całodobowym i przeszła już pomyślnie testy w realnych warunkach bojowych.

Eksperci wojskowi zwracają jednak uwagę, że rosyjski projekt nie jest żadnym przełomem technologicznym, a jedynie próbą skopiowania rozwiązań, które od lat z powodzeniem funkcjonują w armiach państw NATO.

Podobne technologie spotkać można w produkowanych przez niemiecki koncern Rheinmetall mobilnych systemach Skyranger, gdzie kluczową rolę odgrywa zaawansowana amunicja typu AHEAD. Wykorzystuje ona programowalne pociski, które na ułamek sekundy przed celem uwalniają stożek ciężkich, wolframowych pocisków, doskonale radząc sobie nawet z całymi rojami małych bezzałogowców.

Analitycy zaznaczają, że Rosja, zmagając się z zachodnimi sankcjami gospodarczymi, może napotkać poważne trudności z masową produkcją tak precyzyjnej elektroniki mikroprocesorowej, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania zapalników w systemie "Cytadela".





