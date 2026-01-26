W skrócie Rosyjscy dowódcy mają otrzymać system SVOD oparty na sztucznej inteligencji do interpretacji danych wywiadowczych i satelitarnych.

System SVOD ma wspierać podejmowanie strategicznych decyzji na froncie, początkowo w 2. i 41. Armii Zbrojnej Połączonej.

Forbes wskazuje, że SVOD może być nieskuteczny wobec szybko adaptującej się strategii ukraińskich wojsk.

System SVOD, który trafić ma do rosyjskich dowódców już w kwietniu, ma być odpowiedzią na ciągnące się od początku wojny w Ukrainie problemy z ich zdolnością do podejmowania kluczowych decyzji na linii frontu.

Jak podaje Forbes, mimo że Moskwa dysponuje siłami militarnymi w znacznym stopniu przeważającymi nad obroną zaatakowanego kraju, nie jest w stanie jej przełamać - głównie z powodu nieodpowiedniego przygotowania oficerów.

Rosjanie wprowadzają SVOD. System ma pomóc na froncie

Oparty na sztucznej inteligencji SVOD obsługiwany będzie najprawdopodobniej przez komputery i tablety, z którymi pracują rosyjscy dowódcy.

Oprogramowanie ma - według rosyjskiego Ministerstwa Obrony - gromadzić i interpretować źródła wywiadowcze, łączyć je z danymi satelitarnymi, zdjęciami lotniczymi i raportami, tworząc jedną wspólną przestrzeń informacyjną.

Na podstawie zgromadzonych materiałów, system wytwarzać ma potencjalne scenariusze operacyjne i - na ich podstawie - umożliwiać oficerom podejmowanie odpowiednich decyzji strategicznych.

Z informacji Forbesa wynika, że testy operacyjne SVOD zakończone zostały w grudniu ubiegłego roku. Po tym, jak za trzy miesiące narzędzie trafi do rosyjskich dowódców, dostęp do niego ma być konsekwentnie rozszerzany na wszystkie gałęzie sił zbrojnych.

Jako pierwsi w nowy system zaopatrzeni zostaną oficerowie 2. i 41. Armii Zbrojnej Połączonej, uczestniczący w ofensywie na kierunku pokrowskim.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie pominęli ważny niuans

Choć w teorii SVOD wydaje się być narzędziem mogącym zrewolucjonizować działania na linii frontu, Forbes zauważa, że w starciu z taktyką stosowaną przez Siły Zbrojne Ukrainy może okazać się wyjątkowo nieskuteczny.

System interpretacji danych przy pomocy AI zdałby egzamin w przypadku przeciwnika charakteryzującego się przewidywalnymi i "sztywnymi" sposobami walki - zupełnie innymi od strategii Ukraińców.

Obrońcy zaatakowanego kraju skupiają się na szybkiej adaptacji, dostosowanych do zmieniających się norm szkoleniach taktycznych i stałym wprowadzaniu nowych technologii, co może - według autorów artykułu - skutecznie pokrzyżować plany Kremla.

