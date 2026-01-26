Rosjanie chcą wykorzystać nowy mechanizm na wojnie. Nie uwzględnili jednego
Rosjanie zamierzają wyposażyć swoich dowódców w oparty na sztucznej inteligencji system SVOD. Mechanizm, który interpretuje m.in. dane wywiadowcze i satelitarne, ma w założeniu pomóc w podejmowaniu strategicznych decyzji. Eksperci wskazują jednak, że Rosjanie zapomnieli o "niuansie".
W skrócie
- Rosyjscy dowódcy mają otrzymać system SVOD oparty na sztucznej inteligencji do interpretacji danych wywiadowczych i satelitarnych.
- System SVOD ma wspierać podejmowanie strategicznych decyzji na froncie, początkowo w 2. i 41. Armii Zbrojnej Połączonej.
- Forbes wskazuje, że SVOD może być nieskuteczny wobec szybko adaptującej się strategii ukraińskich wojsk.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
System SVOD, który trafić ma do rosyjskich dowódców już w kwietniu, ma być odpowiedzią na ciągnące się od początku wojny w Ukrainie problemy z ich zdolnością do podejmowania kluczowych decyzji na linii frontu.
Jak podaje Forbes, mimo że Moskwa dysponuje siłami militarnymi w znacznym stopniu przeważającymi nad obroną zaatakowanego kraju, nie jest w stanie jej przełamać - głównie z powodu nieodpowiedniego przygotowania oficerów.
Rosjanie wprowadzają SVOD. System ma pomóc na froncie
Oparty na sztucznej inteligencji SVOD obsługiwany będzie najprawdopodobniej przez komputery i tablety, z którymi pracują rosyjscy dowódcy.
Oprogramowanie ma - według rosyjskiego Ministerstwa Obrony - gromadzić i interpretować źródła wywiadowcze, łączyć je z danymi satelitarnymi, zdjęciami lotniczymi i raportami, tworząc jedną wspólną przestrzeń informacyjną.
Na podstawie zgromadzonych materiałów, system wytwarzać ma potencjalne scenariusze operacyjne i - na ich podstawie - umożliwiać oficerom podejmowanie odpowiednich decyzji strategicznych.
Z informacji Forbesa wynika, że testy operacyjne SVOD zakończone zostały w grudniu ubiegłego roku. Po tym, jak za trzy miesiące narzędzie trafi do rosyjskich dowódców, dostęp do niego ma być konsekwentnie rozszerzany na wszystkie gałęzie sił zbrojnych.
Jako pierwsi w nowy system zaopatrzeni zostaną oficerowie 2. i 41. Armii Zbrojnej Połączonej, uczestniczący w ofensywie na kierunku pokrowskim.
Wojna w Ukrainie. Rosjanie pominęli ważny niuans
Choć w teorii SVOD wydaje się być narzędziem mogącym zrewolucjonizować działania na linii frontu, Forbes zauważa, że w starciu z taktyką stosowaną przez Siły Zbrojne Ukrainy może okazać się wyjątkowo nieskuteczny.
System interpretacji danych przy pomocy AI zdałby egzamin w przypadku przeciwnika charakteryzującego się przewidywalnymi i "sztywnymi" sposobami walki - zupełnie innymi od strategii Ukraińców.
Obrońcy zaatakowanego kraju skupiają się na szybkiej adaptacji, dostosowanych do zmieniających się norm szkoleniach taktycznych i stałym wprowadzaniu nowych technologii, co może - według autorów artykułu - skutecznie pokrzyżować plany Kremla.
Źródło: Forbes