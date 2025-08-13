Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Rosjanie chcą przetestować potężną broń. Media: Pocisk z głowicą nuklearną

Wojciech Barański

Wojciech Barański

Rosjanie planują przetestować pocisk uzbrojony w głowicę nuklearną. Próby mogą odbyć się przed spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem - donoszą zagraniczne media. Informacje potwierdzili amerykańscy analitycy, którzy zbadali ostatnie zdjęcia satelitarne. - Widzimy pełną aktywność w miejscu testów - powiedział Jeffrey Lewis z amerykańskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych.

Rosjanie chcą przetestować potężną broń. Media: Pocisk z głowicą nuklearną
Rosjanie chcą przetestować potężną broń. Media: Pocisk z głowicą nuklearną Photo by VYACHESLAV PROKOFIEV / POOL; Photo by RUSSIAN DEFENSE MINISTRY / ANADOLUAFP

Jak poinformowała agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródła, Rosjanie planują przeprowadzić testy pocisku 9M730 Buriewiestnik, który jest uzbrojony w napęd i głowicę nuklearną.

Według ustaleń próby uderzeń mogą odbyć się w tym tygodniu przed spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

Pocisk z głowicą nuklearną. Rosjanie planują przeprowadzić testy

Reuters przekazał, że oddzielne oceny w tej sprawie wydali także eksperci z amerykańskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych oraz organizacji badawczo-analitycznej CNA.

Badacze przy wykorzystaniu komercyjnych zdjęć satelitarnych stwierdzili, że rośnie aktywność Rosjan na poligonie Pankowo na archipelagu Nowaja Zemlja w pobliżu Morza Barentsa.

Zobacz również:

Prezydent USA Donald Trump
Świat

Zaskakująca oferta Trumpa. Media wskazują na Cieśninę Beringa

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    Eksperci zauważyli przede wszystkim, że na terenie obiektu pojawiła się zwiększona liczba personelu, sprzętu wojskowego, okrętów oraz samolotów, które mogą być związane z testami pocisku 9M730 Buriewiestnik.

    - Widzimy pełną aktywność, czyli zarówno ogromne ilości dostaw wspierających operacje, jak i ruchy w miejscu, z którego faktycznie wystrzeliwują rakiety - przekazał Jeffrey Lewis z Instytutu Studiów Międzynarodowych.

    Źródła agencji Reutera dowodzą, że znaczenie pocisku na Kremlu wzrosło, kiedy Donald Trump ogłosił wstępne plany budowy Złotej Kopuły, tarczy przeciwrakietowej porównywalnej do izraelskiej Żelaznej Kopuły.

    O pocisku wcześniej mówił także Władimir Putin, który w przeszłości powiedział, że jest to broń "niezwyciężona dla obecnych i przyszłych systemów obrony przeciwrakietowej". Zaznaczył przy tym, że ma ona niemal nieograniczony zasięg i nieprzewidywalną trajektorię lotu.

    Trump zabrał głos przed spotkaniem z Putinem. "Jest duża szansa"

    Prezydent USA Donald Trump powiedział ostatnio, że istnieje duża szansa na to, by spotkanie z Władimirem Putinem na Alasce zaowocowało kolejnym spotkaniem, między prezydentami Rosji i Ukrainy, wkrótce potem.

    - Jest duża szansa, że zorganizujemy drugie spotkanie, które będzie bardziej produktywne niż pierwsze, ponieważ na pierwszym dowiem się, gdzie jesteśmy i co robimy - powiedział Trump podczas ogłaszania nagród KennedyCenter.

    Zobacz również:

    Donald Trump ostrzegł Władimira Putina przed spotkaniem na Alasce
    Świat

    Trump przedstawia dwa scenariusze. Ostrzega Putina

    Agata Sucharska
    Agata Sucharska

      - Jeśli pierwsze spotkanie pójdzie w porządku, zrobimy drugie. Chciałbym to zrobić niemal natychmiast i odbędziemy drugie krótkie spotkanie między prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim i mną, jeśli zechcą mnie tam widzieć. To byłoby spotkanie, na którym być może dałoby się to załatwić, ale pierwsze spotkanie tego nie załatwi - dodał.

      Pytany o to, czy Rosję spotkają konsekwencje, jeśli po piątku nie wstrzyma swojej wojny, Trump odpowiedział twierdząco. - Będą bardzo srogie konsekwencje - powiedział.

      Jednocześnie przyznał, że nie jest w stanie zagwarantować, iż przekona Putina do zaprzestania ataków na cywilów.

      Zobacz również:

      Wołodymyr Zełenski ujawnił żądania wobec Rosji przed spotkaniem Putin - Trump
      Świat

      Trump ujawnił swój główny cel. Zełenski podał warunki dla Rosji

      Dawid Skrzypiński
      Dawid Skrzypiński
      Domański w "Gościu Wydarzeń": Amerykanie dostrzegają naszą stabilnośćPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze