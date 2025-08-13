Rosjanie chcą przetestować potężną broń. Media: Pocisk z głowicą nuklearną

Jak poinformowała agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródła, Rosjanie planują przeprowadzić testy pocisku 9M730 Buriewiestnik, który jest uzbrojony w napęd i głowicę nuklearną.

Według ustaleń próby uderzeń mogą odbyć się w tym tygodniu przed spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

Pocisk z głowicą nuklearną. Rosjanie planują przeprowadzić testy

Reuters przekazał, że oddzielne oceny w tej sprawie wydali także eksperci z amerykańskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych oraz organizacji badawczo-analitycznej CNA.

Badacze przy wykorzystaniu komercyjnych zdjęć satelitarnych stwierdzili, że rośnie aktywność Rosjan na poligonie Pankowo na archipelagu Nowaja Zemlja w pobliżu Morza Barentsa.

Eksperci zauważyli przede wszystkim, że na terenie obiektu pojawiła się zwiększona liczba personelu, sprzętu wojskowego, okrętów oraz samolotów, które mogą być związane z testami pocisku 9M730 Buriewiestnik.

- Widzimy pełną aktywność, czyli zarówno ogromne ilości dostaw wspierających operacje, jak i ruchy w miejscu, z którego faktycznie wystrzeliwują rakiety - przekazał Jeffrey Lewis z Instytutu Studiów Międzynarodowych.

Źródła agencji Reutera dowodzą, że znaczenie pocisku na Kremlu wzrosło, kiedy Donald Trump ogłosił wstępne plany budowy Złotej Kopuły, tarczy przeciwrakietowej porównywalnej do izraelskiej Żelaznej Kopuły.

O pocisku wcześniej mówił także Władimir Putin, który w przeszłości powiedział, że jest to broń "niezwyciężona dla obecnych i przyszłych systemów obrony przeciwrakietowej". Zaznaczył przy tym, że ma ona niemal nieograniczony zasięg i nieprzewidywalną trajektorię lotu.

Trump zabrał głos przed spotkaniem z Putinem. "Jest duża szansa"

Prezydent USA Donald Trump powiedział ostatnio, że istnieje duża szansa na to, by spotkanie z Władimirem Putinem na Alasce zaowocowało kolejnym spotkaniem, między prezydentami Rosji i Ukrainy, wkrótce potem.

- Jest duża szansa, że zorganizujemy drugie spotkanie, które będzie bardziej produktywne niż pierwsze, ponieważ na pierwszym dowiem się, gdzie jesteśmy i co robimy - powiedział Trump podczas ogłaszania nagród KennedyCenter.

- Jeśli pierwsze spotkanie pójdzie w porządku, zrobimy drugie. Chciałbym to zrobić niemal natychmiast i odbędziemy drugie krótkie spotkanie między prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim i mną, jeśli zechcą mnie tam widzieć. To byłoby spotkanie, na którym być może dałoby się to załatwić, ale pierwsze spotkanie tego nie załatwi - dodał.

Pytany o to, czy Rosję spotkają konsekwencje, jeśli po piątku nie wstrzyma swojej wojny, Trump odpowiedział twierdząco. - Będą bardzo srogie konsekwencje - powiedział.

Jednocześnie przyznał, że nie jest w stanie zagwarantować, iż przekona Putina do zaprzestania ataków na cywilów.

