W skrócie Od wiosny 2026 roku wokół rosyjskiego ośrodka produkcji dronów Ałabuga powstało wiele betonowych wież dla systemów obrony przeciwlotniczej.

W niewielkiej miejscowości znajdują się 33 jednostki uzbrojenia przeznaczone dla ochrony tego obszaru.

W Ałabudze rozmieszczono wieże dla dział przeciwlotniczych, wielkokalibrowych karabinów maszynowych, a także konstrukcje do zakładania siatek przeciwdronowych.

Kompleks produkcji dronów i rezydencja Władimira Putina należą do najlepiej chronionych obiektów w Rosji, przewyższając ochroną Kreml.

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Od wiosny 2026 roku wokół głównego rosyjskiego ośrodka produkcji dronów szturmowych zbudowano kilka betonowych wież dla systemów obrony przeciwlotniczej, a także nowe platformy dla systemów typu Pancyr-S1 lub Tor.

W sumie Rosja rozmieściła 33 stanowiska obrony przeciwlotniczej wokół specjalnej strefy ekonomicznej Ałabuga w Tatarstanie, gdzie produkowane są drony typu Gerań i Szached - podało Radio Swoboda.

Rosja. Fabryka dronów chroniona jak rezydencja Putina. Ustalenia mediów

Agencja Unian opublikowała ironiczny komentarz. Autorzy porównują obronę rosyjskiego kompleksu w Tatarstanie do ochrony rezydencji Władimira Putina.

Dziennikarze Radia Swoboda ustalili, że na terenie Ałabugi znajdują się wieże dla dział przeciwlotniczych, wielkokalibrowych karabinów maszynowych oraz konstrukcje do rozpinania siatek przeciwdronowych nad budynkami produkcyjnymi.

Ałabuga pozostaje głównym ośrodkiem produkcji bojowych bezzałogowców w Rosji. Testuje się tam także nowe typy uzbrojenia. Ukraińskie wojsko ostatni raz zaatakowało strategiczny obiekt w czerwcu 2025 roku.

Jak Rosjanie chronią rezydencję Putina? Nawet 20 systemów Pancyr-S1

Od wiosny w Rosji trwały pracę nad wzmocnieniem ochrony prywatnej rezydencji Władimira Putina nad jeziorem Wałdaj w obwodzie nowogrodzkim.

Na zdjęciach satelitarnych, dostępnych w mapach Google, ujawniono rozlokowane systemy obrony. Rosyjska redakcja Radia Swoboda zidentyfikowały co najmniej 12 stanowisk systemów Pancyr-S1. Najnowsze analizy wskazują, że obrona wzrosła. W okolicy posiadłości zliczono około 20 systemów.

Willa Putina i specjalna strefa ekonomiczna, w której produkuje się najnowsze drony, są lepiej chronione od Kremla, którego strzeże ledwie kilkanaście sztuk samobieżnych przeciwlotniczych zestawów artyleryjsko-rakietowych.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Ukraińcy przynajmniej dwukrotnie próbowali dosięgnąć dronami dalekiego zasięgu posiadłość Putina, ale bez pożądanego efektu.

Źródło: UNIAN, Radio Swoboda



