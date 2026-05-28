W skrócie W Moskwie instalowane są nowe systemy obrony powietrznej na dachach wieżowców w odpowiedzi na zagrożenie dronami.

Na dachu centrum biznesowego Nordstar Tower umieszczono moduł bojowy systemu Pancyr-SMD-E, przystosowany do zwalczania niewielkich dronów na krótkim dystansie.

Eksperci podkreślają, że rozlokowanie systemów Pancyr w Moskwie zmniejsza ich obecność na froncie, co może przynosić korzyści stronie ukraińskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informacje o budowaniu systemu obronnego Moskwy pojawiły się w rosyjskich mediach społecznościowych. Na kanałach Telegram opublikowane zostało nagranie wykonane przez mieszkańca stolicy Rosji, na którym widać śmigłowiec Mi-26 transportujący, a następnie opuszczający najnowszy moduł bojowy systemu obrony przeciwlotniczej Pancyr-SMD-E.

Broń ustawiona została na dachu luksusowego centrum biznesowego Nordstar Tower przy ulicy Begowej w północnej części Moskwy.

Cała akcja przeprowadzana była przy trudnych warunkach atmosferycznych, padającym deszczu i gęstym zachmurzeniu. Może to być sygnał, że armia jest zdeterminowana, by system zaczął funkcjonować jak najszybciej to możliwe.

System Pancyr-SMD-E. Moskwa walczy z zagrożeniem dronowym

Rozmieszczony na moskiewskim wieżowcu sprzęt to najnowsza ewolucja znanych już systemów rodziny Pancyr, stworzony do zwalczania dronów bojowych.

W wersji SMD-E zastosowano wiele zmian w stosunku do popularnego, standardowego Pancyra-S1. Mowa między innymi o rezygnacji z podwójnych działek kalibru 30 mm. Dzięki temu istnieje możliwość instalacji broni na dachach budynków.

System korzysta z precyzyjnych mikro-pocisków TKB-1055, które służą do niszczenia niewielkich quadrocopterów na dystansie do 7 kilometrów i pułapie do 5 kilometrów.

Pancyr-SMD-E wyposażono także w nowoczesny radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym o zasięgu wykrywania 24-45 kilometrów i radar naprowadzania pracujący w paśmie milimetrowym, co znacząco zwiększa precyzję śledzenia szybkich i małych celów w trudnych warunkach miejskich.

Moskwa. Pilne przygotowania do obrony przestrzeni powietrznej

To nie pierwszy przypadek ustawiania systemów przeciwlotniczych na dachach budynków. Od 2023 roku incydentalnie taka broń pojawia się na gmachu rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Nie jest to jednak stała obecność.

Jak wskazują eksperci, umiejscowienie sprzętu na budynku Nordsat Tower rozwiązuje dotychczasowe problemy Rosjan, które występowały ze względu na wysoką zabudowę i tworzenie się tzw. "cieni radarowych". Drapacz chmur daje gwarancję "czystego pola ostrzału w promieniu 360 stopni".

Analitycy Defence-Blok zwracają uwagę, że akcja podjęta przez rosyjską armię ma strategiczne korzyści dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Każda bateria z rodziny Pancyr umiejscowiona w Moskwie to gwarancja odsłaniania centrów logistycznych i stanowisk dowodzenia znajdujących się na linii frontu, co Ukraińcy coraz częściej wykorzystują.





"Pieniądze nie idą za pacjentem". Kliniki alarmują ws. programu in vitro Polsat News