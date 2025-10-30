Rosjanie błyskawicznie reagują na decyzję Trumpa. "Nowa era konfrontacji"

W skrócie Decyzja Donalda Trumpa o wznowieniu testów broni jądrowej spotkała się z reakcją Rosji i Chin.

Rosyjski deputowany obawia się "powrotu do ery konfrontacji i nieprzewidywalności".

Rosja chwali się udanymi testami "broni zagłady", jednak eksperci wojskowi bagatelizują ich znaczenie.

"Z powodu programów testowych innych krajów, poleciłem Departamentowi Wojny rozpoczęcie testowania naszej broni jądrowej na równych zasadach. Proces ten rozpocznie się natychmiast" - przekazał Donald Trump w czwartek w nocy czasu polskiego.

To radykalna zmiana w dotychczasowym kursie polityki obronnej Stanów Zjednoczonych. Ostatnie amerykańskie próby jądrowe miały miejsce w 1992 r. Nagły zwrot amerykański przywódca tłumaczy "brakiem innego wyboru" i koniecznością działania "na równi z innymi krajami".

"Stany Zjednoczone posiadają więcej broni jądrowej niż jakikolwiek inny kraj. (...) Rosja jest druga, a Chiny zajmują odległe trzecie miejsce, ale za pięć lat wyrównają stratę (do USA i Rosji - red.)" - dodawał amerykański prezydent.

Trump podjął decyzję o broni. Kreml odpowiada

Decyzja Trumpa spotkała się z błyskawiczną odpowiedzią przedstawicieli obydwu wymienionych we wpisie mocarstw. Deputowany rosyjskiej Dumy Andriej Kartapołow cytowany przez agencję RIA Novosti stwierdził, że próby broni jądrowej mogą "doprowadzić do powrotu ery nieprzewidywalności i otwartej konfrontacji".

- Musimy zrozumieć, o jakim rodzaju testu mówimy. Istnieje zgoda co do nieprzeprowadzania prób poprzez detonację ładunków jądrowych - ani pod ziemią, ani tym bardziej w atmosferze, pod wodą i na powierzchni. (...) Przecież traktaty i porozumienia zostały zawarte po to, żeby obniżyć poprzeczkę konfrontacji - dodawał Kartapołow.

Dodatkowo szef Komitetu Obrony przypomniał czasy zimnej wojny i dwóch "bloków". Jak stwierdził: choć sytuacja nie była dobra, to "nie była też najstraszniejsza". - Przynajmniej wszystko było jasne, bez sztucznych uśmiechów, niepotrzebnych uścisków i brudnych sztuczek za plecami - dodał parlamentarzysta.

Chiny reagują na wpis Trumpa. Oświadczenie rzecznika

W związku z wpisem Trumpa oświadczenie wydały też władze w Pekinie.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Guo Jiakun wyraził nadzieję, że USA będą "przestrzegać zobowiązania do moratorium na próby jądrowe i zobowiązań wynikających z traktatu o zakazie prób jądrowych".

"Chiny mają nadzieję, że Stany Zjednoczone utrzymają globalną równowagę strategiczną" - przekazał rzecznik cytowany przez agencję Reutera.

Rosja testuje Posejdona. Ekspert uspokaja

Decyzja z Trumpa zapadła niecały dzień po tym, jak przywódca Rosji Władimir Putin pochwalił się udanym testem podwodnego drona Posejdon. Z jego relacji wynikało, że autonomiczna torpeda mogąca przenosić ładunki jądrowe jest "nie do przechwycenia". Z kolei były prezydent i propagandysta Kremla Dmitrij Miedwiediew dodał, że Posejdona można uznać za "prawdziwą broń zagłady".

Groźby i przechwałki Kremla nie robią wrażenia na ekspercie wojskowym Iwanie Stupaku, byłym pracowniku Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

- Cały świat powinien się ponoć przestraszyć, zwłaszcza Europejczycy, i zgodzić się na wszelkie warunki stawiane przez Rosję, bo podobno mają jakąś superbroń, której teoretycznie mogą użyć przeciwko każdemu. Ale to produkt jednostkowy, jak Oresznik. Było o nim dużo rozmów. W rzeczywistości nie ma w nim nic specjalnego. Buriewiestnik (pocisk, którego testem Kreml chwalił się pod koniec października - red.) jest taki sam - ocenił Stupak w rozmowie z agencją Unian.

