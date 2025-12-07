Rząd Rosji wypowiedział umowę z Portugalią o współpracy w dziedzinie obronności - poinformowała portugalska agencja Lusa.

Potwierdzając piątkową decyzję Rosji wydaną w formie rządowego rozporządzenia, Lusa przypomniała, że porozumienie między Lizboną i Moskwą o współpracy wojskowej zostało zawarte w 2000 roku.

Rosja wypowiada umowę Portugalii. Wcześniej zrobiła tak z Francją i Kanadą

Rząd Rosji wypowiedział też podobne porozumienia zawarte z Francją w 1994 roku, a także z Kanadą w 1989 rroku, które weszło w życie jeszcze przed rozpadem byłego ZSRR.

Zgodnie z decyzją rządu premiera Michaiła Miszustina w najbliższych dniach rosyjskie MSZ formalnie powiadomi władze Portugalii, Francji i Kanady o wypowiedzeniu umów przy jednoczesnym uruchomieniu stosownych procedur dyplomatycznych.

Rosja zrywa współpracę. W tle kwestia zamrożonych aktywów

Według lizbońskich komentatorów decyzja rosyjskiego rządu wobec Portugalii i Francji ma prawdopodobnie związek z popieraniem przez te kraje planu Komisji Europejskiej, który zakłada przekazanie zaatakowanej przez Rosję Ukrainie środków pochodzących z około 210 mld euro zamrożonych rosyjskich aktywów.

W lipcu Miszustin wypowiedział umowę o współpracy wojskowo-technicznej z Niemcami, a w czerwcu - ze Szwecją.

