Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja zrywa współpracę wojskową. Wcześniej postąpiła tak z innymi krajami

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Rosja wypowiedziała umowę o współpracy w dziedzinie obronności z Portugalią - przekazała portugalska agencja Lusa, powołując się na stronę rosyjską. Wcześniej podobną decyzję podjęto wobec Francji i Kanady. Według mediów sprawa ma związek z planem Komisji Europejskiej.

Dwóch mężczyzn ubranych w garnitury idzie obok siebie korytarzem w eleganckim, reprezentacyjnym wnętrzu. Mężczyźni prowadzą rozmowę, mają poważny wyraz twarzy.
Decyzją rosyjskiego premiera Moskwa wypowiedziała umowę o współpracy wojskowej z PortugaliąALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK AFP

Rząd Rosji wypowiedział umowę z Portugalią o współpracy w dziedzinie obronności - poinformowała portugalska agencja Lusa.

Potwierdzając piątkową decyzję Rosji wydaną w formie rządowego rozporządzenia, Lusa przypomniała, że porozumienie między Lizboną i Moskwą o współpracy wojskowej zostało zawarte w 2000 roku.

Rosja wypowiada umowę Portugalii. Wcześniej zrobiła tak z Francją i Kanadą

Rząd Rosji wypowiedział też podobne porozumienia zawarte z Francją w 1994 roku, a także z Kanadą w 1989 rroku, które weszło w życie jeszcze przed rozpadem byłego ZSRR.

    Zgodnie z decyzją rządu premiera Michaiła Miszustina w najbliższych dniach rosyjskie MSZ formalnie powiadomi władze Portugalii, Francji i Kanady o wypowiedzeniu umów przy jednoczesnym uruchomieniu stosownych procedur dyplomatycznych.

    Rosja zrywa współpracę. W tle kwestia zamrożonych aktywów

    Według lizbońskich komentatorów decyzja rosyjskiego rządu wobec Portugalii i Francji ma prawdopodobnie związek z popieraniem przez te kraje planu Komisji Europejskiej, który zakłada przekazanie zaatakowanej przez Rosję Ukrainie środków pochodzących z około 210 mld euro zamrożonych rosyjskich aktywów.

    W lipcu Miszustin wypowiedział umowę o współpracy wojskowo-technicznej z Niemcami, a w czerwcu - ze Szwecją.

