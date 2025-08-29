O aktualnych żądaniach Kremla wobec Ukrainy, Hakan Fidan mówił na antenie telewizji TGRT Haber. Zdaniem szefa tureckiego resortu dyplomacji, w ostatnich miesiącach Rosjanie zdecydowali się obniżyć swoje żądania.

- Wcześniej zamierzali przejąć wszystkie granice administracyjne czterech regionów (obwodów: ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego - red.). Teraz zrezygnowali z tych żądań i z wyjątkiem jednego miejsca, pozostają w swoich żądaniach w obrębie linii frontu - stwierdził.

Choć Fidan nie podał o jaki konkretnie wyjątek chodzi, najprawdopodobniej mowa jest o przejęciu terytorium w Donbasie, które nadal pozostaje w rękach Ukraińców.

Wojna w Ukrainie. Szef MSZ Turcji o szczegółach negocjacji

W dalszej części wywiadu Hakan Fidan ujawnił, że pierwsza konkretna deklaracja dotycząca podziału terytoriów Ukrainy padła w trakcie trzeciej rundy negocjacji, która odbyła się w Stambule.

Wówczas przedstawiciele obydwu krajów mieli przedstawić stanowiska, które będą akceptowalne i których spełnienie oznaczać będzie zakończenie konfliktu.

- Fakt, że oni (Rosjanie - red.) to powiedzieli i zgodzili się, że będzie to gwarantowane mechanizmem bezpieczeństwa, rzeczywiście pokazał coś naprawdę niezwykłego. Stanowiło to (do tej pory - red.) podstawę tej wojny, która trwa już cztery lata. Są jednak aspekty, które są trudne do zaakceptowania dla obu krajów, zwłaszcza Ukraińców - przyznał.

To właśnie wokół tych stanowisk, zdaniem szefa tureckiego MSZ, rozmawiano w trakcie niedawnego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.

