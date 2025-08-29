Ukraina Rosja
Rosja zmienia żądania wobec Ukrainy. "Nie chcą już czterech regionów"

Marcin Jan Orłowski

Rosja nie zamierza już żądać od Ukrainy przekazania pełnej kontroli nad czterema częściowo okupowanymi obecnie regionami - twierdzi minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan. Polityk ujawnił, że zmiana stanowiska Kremla nastąpiła podczas rozmów pokojowych w Stambule.

Szef MSZ Turcji: Rosja zmienia żądania wobec Ukrainy
Szef MSZ Turcji: Rosja zmienia żądania wobec UkrainyMaptiler.com / Kremlindomena publiczna

O aktualnych żądaniach Kremla wobec Ukrainy, Hakan Fidan mówił na antenie telewizji TGRT Haber. Zdaniem szefa tureckiego resortu dyplomacji, w ostatnich miesiącach Rosjanie zdecydowali się obniżyć swoje żądania.

- Wcześniej zamierzali przejąć wszystkie granice administracyjne czterech regionów (obwodów: ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego - red.). Teraz zrezygnowali z tych żądań i z wyjątkiem jednego miejsca, pozostają w swoich żądaniach w obrębie linii frontu - stwierdził.

Choć Fidan nie podał o jaki konkretnie wyjątek chodzi, najprawdopodobniej mowa jest o przejęciu terytorium w Donbasie, które nadal pozostaje w rękach Ukraińców.

Wojna w Ukrainie. Szef MSZ Turcji o szczegółach negocjacji

W dalszej części wywiadu Hakan Fidan ujawnił, że pierwsza konkretna deklaracja dotycząca podziału terytoriów Ukrainy padła w trakcie trzeciej rundy negocjacji, która odbyła się w Stambule.

Wówczas przedstawiciele obydwu krajów mieli przedstawić stanowiska, które będą akceptowalne i których spełnienie oznaczać będzie zakończenie konfliktu.

- Fakt, że oni (Rosjanie - red.) to powiedzieli i zgodzili się, że będzie to gwarantowane mechanizmem bezpieczeństwa, rzeczywiście pokazał coś naprawdę niezwykłego. Stanowiło to (do tej pory - red.) podstawę tej wojny, która trwa już cztery lata. Są jednak aspekty, które są trudne do zaakceptowania dla obu krajów, zwłaszcza Ukraińców - przyznał.

To właśnie wokół tych stanowisk, zdaniem szefa tureckiego MSZ, rozmawiano w trakcie niedawnego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.

