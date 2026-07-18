W skrócie Rosja przechodzi od masowych ataków dronami do pojedynczych, złożonych uderzeń, co zdaniem eksperta wymaga szybkiej adaptacji ze strony sił ukraińskich.

Jeden z ataków dronów Shahed został zneutralizowany przez ukraińskie siły, mimo próby przeprowadzenia go na niskim pułapie.

Ukraińskie drony zaatakowały obiekty w głębi Rosji, w tym centrum logistyczne w Kotowsku oraz magazyn ropy naftowej w Nogińsku.

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O zmianie w taktyce rosyjskich operatorów dronów Shahed Siergiej Beskrestnow poinformował za pośrednictwem Telegrama.

"Coraz częściej odchodzą od taktyki masowych ataków na rzecz pojedynczych, ale złożonych uderzeń w trybie ręcznej kontroli" - przekazał "Flash".

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Doradca prezydenta Ukrainy zamieścił także nagranie, na ktrym widać jeden z rosyjskich ataków przy użyciu dronów Shahed.

"Na nagraniu widać, jak Shahed opada na pułap 22 metrów, aby zaatakować cel. Chodziło o to, żeby zniknąć z pola widzenia naszych radarów i statków przechwytujących" - tłumaczy ekspert ds. walki elektronicznej.

Jak dodał "Flash", wspomniany atak Rosjan się nie powiódł, a dron został zneutralizowany przez siły zbrojne Ukrainy.

Beskrestnow zaznaczył przy tym, że nowa taktyka Rosjan wymaga od ukraińskich wojskowych szybkiej reakcji i adaptacji do nowych realiów.

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Tymczasem siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły kolejny nalot w głąb Rosji.

Bezzałogowce uderzyły m.in. w centrum logistyczne w Kotowsku. W wyniku działań Kijowa siedem osób zginęło, a 24 zostały ranne. Firma Wildberries poinformowała w oświadczeniu, że oprócz centrum logistycznego w Kotowsku, celem ukraińskiego ataku dronowego był także ich obiekt w Elektrostalu.

Ukraińskie drony zostały wysłane również w kierunku obwodu moskiewskiego i samej Moskwy, co potwierdził mer miasta Siergiej Sobianin.

Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiew poinformował z kolei, że spadające szczątki drona spowodowały wybuch pożaru w magazynie ropy naftowej w Nogińsku, oddalonym od stolicy o około 40 min jazdy pociągiem.





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