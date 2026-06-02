W skrócie Rosja zwiększyła produkcję dronów o 117 procent rok do roku, podczas gdy wzrost w sektorze ciężkich maszyn jest dużo wolniejszy.

Drony wykorzystywane przez Moskwę powstają szybciej i z tańszych materiałów, a ich produkcja może być prowadzona przez kobiety niezaangażowane w działania frontowe.

Według dostępnych danych Rosja wyprodukowała 1,4 miliona dronów w 2024 roku i planuje 7,3 miliona dronów FPV oraz 7,8 miliona głowic w 2026 roku.

Z danych wynika, że produkcja ciężkich maszyn, amunicji i komponentów rakietowych w Rosji będzie wzrastać o 4-5 proc. rocznie, choć w ostatnich latach przemysł ten był zwiększany o około 30 proc. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja sektora lotniczego, w którym Rosjanie znacząco zwiększają udział bezzałogowców.

Jak podał Bloomberg, w kwietniu produkcja dronów wzrosła o 117 proc. rok do roku, wyprzedzając średnie tempo wzrostu z 2025 roku o kilkadziesiąt punktów procentowych. Według analityków Kreml odbudowuje osłabiony na wojnie potencjał, przystosowując się do nowej rzeczywistości.

Wojna w Ukrainie. Moskwa poszukała oszczędności?

Przewagą dronów jest cena ich wytworzenia. Bezzałogowce są lżejsze, ich komponenty powstają nierzadko z tanich materiałów, jak plastik czy płyta sklejkowa, a samo złożenie takiego sprzętu zajmuje ułamek czasu potrzebnego do stworzenia choćby jednego czołgu.

- Bezzałogowe samoloty o większym zasięgu umożliwiły Moskwie uzupełnienie znacznie mniejszego arsenału naziemnych pocisków manewrujących oraz wsparcie kampanii przeciwko kluczowej infrastrukturze krytycznej Ukrainy - ocenił Douglas Barry, starszy współpracownik ds. lotnictwa wojskowego w Międzynarodowym Instytucie Studiów Strategicznych.

Zdaniem eksperta produkcja dronów omija część ograniczeń rosyjskiej gospodarki. W warunkach niedoboru siły roboczej za składanie dronów mogą być odpowiedzialne kobiety, które nie walczą na froncie.

Ile dronów produkuje Rosja? Liczby idą w miliony

Choć Moskwa nie ujawniła szczegółowych danych dotyczących wielkości sektora zbrojeniowego, według Władimira Putina w 2024 roku Rosja wyprodukowała 1,4 miliona dronów.

W 2026 roku - jak podała ukraińska agencja Unian - Rosja planuje wyprodukować 7,3 mln dronów FPV oraz 7,8 mln głowic do umieszczenia na ich dziobach.

Według dostępnych danych Rosja produkuje obecnie 20 tys. dronów FPV dziennie. Jeśli rozłożyć tę liczbę na liczącą około 1200 kilometrów linię frontu z Ukrainą, oznacza to, że każdego dnia na każdy jej kilometr może być wysyłanych około 17 bezzałogowców.

Źródła: Bloomberg, Unian





