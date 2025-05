- Zadzwoniłem dziś do Umerowa i zaproponowałem mu dokładną datę i miejsce spotkania w celu wymiany memorandów. Na miejscu jesteśmy gotowi natychmiast rozpocząć merytoryczną dyskusję na temat każdego z punktów pakietu porozumienia w sprawie przyszłego zawieszenia broni - powiedział Medinski.

- Strona ukraińska udała się na naradę. Czekamy na potwierdzenie od nich tak szybko, jak to możliwe i jesteśmy gotowi spotkać się osobiście w ustalonym przez nas terminie - w ciągu najbliższych kilku dni - i rozpocząć pracę w interesie długotrwałego pokoju i ratowania ludzkiego życia - dodał doradca rosyjskiego prezydenta.

Głos w sprawie zabrał również minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Poinformował on, że Moskwa zaproponowała spotkanie w poniedziałek 2 czerwca w Stambule, czyli w tym samym miejscu, gdzie odbyła się pierwsza tura rozmów.

Pierwszym z warunków miałoby złożenie przez zachodnich przywódców pisemnego zobowiązania do nie rozszerzenia NATO na wschód, w szczególności do nie przyjmowania do sojuszu Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i innych byłych republik radzieckich.