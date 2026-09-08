W skrócie Rosyjski resort obrony planuje wprowadzenie potrąceń finansowych z premii dla żołnierzy, którzy uniknęli więzienia mimo wyroku.

Nowe rozporządzenie ma obejmować żołnierzy Ministerstwa Obrony oraz Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji.

W 2024 roku liczba skazanych rosyjskich żołnierzy wzrosła ponad trzykrotnie w porównaniu z pierwszym rokiem wojny.

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Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej opublikowało w zbiorze aktów prawnych projekt nowego rozporządzenia.

Resort planuje wprowadzić kary finansowe dla żołnierzy pozostających w służbie wojskowej mimo wyroków skazujących. Dotyczy to tych, którzy - także z powodu wojny - uniknęli odsiadki w więzieniu.

Rosja. Żołnierze z wyrokami mogą stracić część pieniędzy

Karą za złamanie prawa będzie w tym przypadku odebranie części premii wypłaconej za podpisanie kontraktu - wynika z pisma cytowanego przez portal Meduza. Kwoty mogą sięgać od 195 tysięcy do 400 tys. rubli (czyli około 8,5-17 tys. złotych).

Resort proponuje, by projekt obejmował wojsko Ministerstwa Obrony oraz Federalną Służbę Wojsk Gwardii Narodowej Rosji, podlegającą bezpośrednio Władimirowi Putinowi.

Celem rozporządzenia ma być "zwiększenie motywacji żołnierzy do przestrzegania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej". Decyzja o jego opracowaniu zapadła pod koniec kwietnia, kiedy - według informacji Meduzy - omawiano środki mające na celu zwalczanie przestępczości w siłach zbrojnych "z uwzględnieniem doświadczeń związanych ze specjalną operacją wojskową", czyli wojną z Ukrainą.

Sytuacja rosyjskich żołnierzy po wybuchu wojny z Ukrainą

Według danych Sądu Najwyższego Rosji, na które powołuje się portal Verstka, w 2025 roku rosyjskie sądy wojskowe zbliżyły się do rekordowej liczby spraw wszczętych przeciwko żołnierzom. Łącznie w ciągu roku wydano orzeczenia dotyczące ponad 13,5 tysiąca osób, w tym ponad 8 tysięcy skazanych na karę więzienia.

"O ile w całym 2022 roku sądy wydały wyroki - obejmujące zarówno kary więzienia, jak i inne rozstrzygnięcia - wobec 4191 rosyjskich żołnierzy, to w 2023 roku liczba ta wzrosła do 7779. W 2024 roku osiągnęła 13 699, czyli była nawet nieco wyższa niż w 2025 roku. Oznacza to, że w porównaniu z pierwszym rokiem wojny liczba skazanych żołnierzy w 2024 roku wzrosła ponad 3,2 razy" - podał "The Moscow Times".

W maju bieżącego roku portal Mediazona opisywał historie żołnierzy uciekających z armii Rosji. Liczba dezercji nie jest publicznie znana. Dziennikarze podkreślali natomiast, że - jak wynika z relacji samych zainteresowanych - wyrok więzienia jest nierzadko jedynym sposobem na uniknięcie dalszej walki.

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Źródła: Meduza, Mediazona, "The Moscow Times"



