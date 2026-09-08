Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Rosja ze sposobem na żołnierzy, którzy uniknęli więzienia? Jest pomysł

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Rosyjscy żołnierze, którzy unikną więzienia, dosłownie zapłacą za przestępstwa - to pomysł tamtejszego resortu obrony. Według projektu rozporządzenia skazańcom, pozostającym w szeregach armii, będzie odbierana część premii. Ministerstwo chce w ten sposób "zmotywować ich do przestrzegania prawa".

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Prezydent Rosji Władimir Putin w ciemnym płaszczu obok żołnierzy podczas defilady wojskowej.
Przywódca Rosji Władimir Putin w otoczeniu żołnierzyALEXANDER NEMENOV / POOLAFP

W skrócie

  • Rosyjski resort obrony planuje wprowadzenie potrąceń finansowych z premii dla żołnierzy, którzy uniknęli więzienia mimo wyroku.
  • Nowe rozporządzenie ma obejmować żołnierzy Ministerstwa Obrony oraz Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji.
  • W 2024 roku liczba skazanych rosyjskich żołnierzy wzrosła ponad trzykrotnie w porównaniu z pierwszym rokiem wojny.
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Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej opublikowało w zbiorze aktów prawnych projekt nowego rozporządzenia.

Resort planuje wprowadzić kary finansowe dla żołnierzy pozostających w służbie wojskowej mimo wyroków skazujących. Dotyczy to tych, którzy - także z powodu wojny - uniknęli odsiadki w więzieniu.

Rosja. Żołnierze z wyrokami mogą stracić część pieniędzy

Karą za złamanie prawa będzie w tym przypadku odebranie części premii wypłaconej za podpisanie kontraktu - wynika z pisma cytowanego przez portal Meduza. Kwoty mogą sięgać od 195 tysięcy do 400 tys. rubli (czyli około 8,5-17 tys. złotych).

Resort proponuje, by projekt obejmował wojsko Ministerstwa Obrony oraz Federalną Służbę Wojsk Gwardii Narodowej Rosji, podlegającą bezpośrednio Władimirowi Putinowi.

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Celem rozporządzenia ma być "zwiększenie motywacji żołnierzy do przestrzegania ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej". Decyzja o jego opracowaniu zapadła pod koniec kwietnia, kiedy - według informacji Meduzy - omawiano środki mające na celu zwalczanie przestępczości w siłach zbrojnych "z uwzględnieniem doświadczeń związanych ze specjalną operacją wojskową", czyli wojną z Ukrainą.

Sytuacja rosyjskich żołnierzy po wybuchu wojny z Ukrainą

Według danych Sądu Najwyższego Rosji, na które powołuje się portal Verstka, w 2025 roku rosyjskie sądy wojskowe zbliżyły się do rekordowej liczby spraw wszczętych przeciwko żołnierzom. Łącznie w ciągu roku wydano orzeczenia dotyczące ponad 13,5 tysiąca osób, w tym ponad 8 tysięcy skazanych na karę więzienia.

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"O ile w całym 2022 roku sądy wydały wyroki - obejmujące zarówno kary więzienia, jak i inne rozstrzygnięcia - wobec 4191 rosyjskich żołnierzy, to w 2023 roku liczba ta wzrosła do 7779. W 2024 roku osiągnęła 13 699, czyli była nawet nieco wyższa niż w 2025 roku. Oznacza to, że w porównaniu z pierwszym rokiem wojny liczba skazanych żołnierzy w 2024 roku wzrosła ponad 3,2 razy" - podał "The Moscow Times".

W maju bieżącego roku portal Mediazona opisywał historie żołnierzy uciekających z armii Rosji. Liczba dezercji nie jest publicznie znana. Dziennikarze podkreślali natomiast, że - jak wynika z relacji samych zainteresowanych - wyrok więzienia jest nierzadko jedynym sposobem na uniknięcie dalszej walki.

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Źródła: Meduza, Mediazona, "The Moscow Times"

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