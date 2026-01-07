Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosja zdobywa przewagę. Setki starć na linii frontu

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Najcięższe walki na linii frontu trwają na odcinkach w pobliżu Pokrowska i Hulajpola, w obwodach donieckim i zaporoskim - poinformował w środę ukraiński Sztab Generalny. Stronie rosyjskiej udało się minionej doby zdobyć w sumie 10,5 km kw. w obu kierunkach.

Na linii frontu trwają walki o kontrolę nad miastami Pokrowsk i Hulajpole
Na linii frontu trwają walki o kontrolę nad miastami Pokrowsk i HulajpoleDIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU / DeepStateAFP

"W ciągu ostatniej doby na całej linii frontu odnotowano 221 starć z siłami rosyjskimi" - poinformował Sztabu Generalny Ukrainy w codziennym komunikacie poświęconym sytuacji na wojnie z Rosją.

Na odcinku pokrowskim (obwód doniecki) odnotowano 44 potyczki, a w rejonie Hulajpola (obwód zaporoski) - 48. Dane te potwierdził także projekt analityczny DeepState, który w środę informował o trwających walkach oraz postępach wojsk rosyjskich w pobliżu Pokrowska i Hulajpola. W ciągu minionej doby miały one wynieść odpowiednio 8 oraz 2,5 km kw.

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. W Hulajpolu powstała "szara strefa" - donosi projekt DeepState
Wojna w Ukrainie

Powstała "szara strefa" na wojennej linii frontu. Ukraińcy ujawniają

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Wojna na Ukrainie. Rosyjskie siły postępują w obwodach donieckim i zaporoskim

    Analitycy DeepState zwracają uwagę na wyraźny wzrost aktywności sił rosyjskich w rejonie Hulajpola.

    Ze względu na trudne warunki pogodowe, ograniczające użycie bezzałogowców, Rosjanie coraz częściej podejmują próby infiltracji ukraińskich pozycji niewielkimi grupami liczącymi od dwóch do czterech żołnierzy.

    Na odcinku pokrowskim, gdzie od ponad półtora roku koncentrowały się rosyjskie działania ofensywne, doszło do zajęcia większości aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej.

    Ukraińska armia nadal utrzymuje część pozycji w północnych dzielnicach Pokrowska i Myrnohradu, jednak obszar ten ma charakter tzw. szarej strefy - z przemieszanymi pozycjami obu stron i wysoką aktywnością dronów. Podobna sytuacja panuje w samym Hulajpolu.

    Zobacz również:

    Wojna na Ukrainie. Trwają walki o Hulajpole. Rosja wcześniej ogłosiła jego zdobycie
    Wojna w Ukrainie

    Rosja ogłosiła sukces, choć rzeczywistość ma być inna. Kijów dementuje

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    Spór o Grenlandię. Jabłoński: Polska nie powinna zajmować stanowiska antyduńskiego czy antyamerykańskiegoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze