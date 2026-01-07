"W ciągu ostatniej doby na całej linii frontu odnotowano 221 starć z siłami rosyjskimi" - poinformował Sztabu Generalny Ukrainy w codziennym komunikacie poświęconym sytuacji na wojnie z Rosją.

Na odcinku pokrowskim (obwód doniecki) odnotowano 44 potyczki, a w rejonie Hulajpola (obwód zaporoski) - 48. Dane te potwierdził także projekt analityczny DeepState, który w środę informował o trwających walkach oraz postępach wojsk rosyjskich w pobliżu Pokrowska i Hulajpola. W ciągu minionej doby miały one wynieść odpowiednio 8 oraz 2,5 km kw.

Wojna na Ukrainie. Rosyjskie siły postępują w obwodach donieckim i zaporoskim

Analitycy DeepState zwracają uwagę na wyraźny wzrost aktywności sił rosyjskich w rejonie Hulajpola.

Ze względu na trudne warunki pogodowe, ograniczające użycie bezzałogowców, Rosjanie coraz częściej podejmują próby infiltracji ukraińskich pozycji niewielkimi grupami liczącymi od dwóch do czterech żołnierzy.

Na odcinku pokrowskim, gdzie od ponad półtora roku koncentrowały się rosyjskie działania ofensywne, doszło do zajęcia większości aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej.

Ukraińska armia nadal utrzymuje część pozycji w północnych dzielnicach Pokrowska i Myrnohradu, jednak obszar ten ma charakter tzw. szarej strefy - z przemieszanymi pozycjami obu stron i wysoką aktywnością dronów. Podobna sytuacja panuje w samym Hulajpolu.

