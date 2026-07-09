Rosja zbudowała samolot. Sami przyznają, że nie nadaje się do części lotów

W skrócie Rosjanie stworzyli samolot pasażerski Ił-114-300 wyłącznie z krajowych części, ale maszyna jest dopuszczona do lotów tylko w bardzo ograniczonych warunkach.

Nowy samolot może latać wyłącznie w temperaturach od -9 do 25°C i nie może operować podczas ulewnych deszczów ani na oblodzonych czy mokrych pasach startowych.

Ograniczenia wynikają z braku dostępu do zachodnich podzespołów, a rosyjskie lotnictwo zmaga się z używaniem starszych maszyn, większą awaryjnością i czasowymi niedoborami paliwa.

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Rosyjscy eksperci od dawna zwracają uwagę na problemy krajowego lotnictwa wojskowego i cywilnego. Te pogłębiły się po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Z powodu sankcji gospodarczych producenci mają ograniczony dostęp do zachodnich części zamiennych, w które wyposażano samoloty.

Jeszcze przed wojną Moskwa próbowała uniezależnić się od zagranicznych producentów, czego efektem były prace nad samolotem pasażerskim komunikacji regionalnej Ił-114-300. Pierwszy lot maszyny, który odbył się w 2020 r., był opóźniony m.in. przez problemy z silnikiem.

Teraz rosyjski samolot otrzymał podstawowy certyfikat. Zawiera jednak tak wiele ograniczeń, że praktycznie wyklucza maszynę z użytkowania.

Rosjanie zbudowali samolot pasażerski. Praktycznie nie nadaje się do lotu

Z wydanego certyfikatu wynika, że Ił-114-300 może latać tylko w temperaturach od -9 st. Celsjusza do 25 st. Celsjusza. Ponadto nie może poruszać się w ulewnym deszczu oraz lądować na oblodzonych i mokrych pasach startowych.

Daniil Brenerman, dyrektor zarządzający Kompleksu Lotniczego Iljuszyn, powiedział dziennikarzom rosyjskiego serwisu Wiedomosti, że wciąż przeprowadzane są testy samolotu. Jego zdaniem lista zatwierdzonych warunków eksploatacji ma się rozszerzać wraz z zakończeniem testów. Brenerman nie wskazał jednak przypuszczalnego terminu zniesienia ograniczeń.

Problemy rosyjskiego lotnictwa. Sankcje pogłębiły kryzys

Już po kilku miesiącach wojny w Ukrainie Moskwa była zmuszona przywrócić nieużywane od dawna samoloty pasażerskie An-148.

Pojawiły się również doniesienia, że Rosja po nieudanych próbach opracowania nowszego modelu rozważa przywrócenie do służby 700 radzieckich samolotów An-2. Od 2024 roku rosyjskie władze przywróciły już 16 samolotów An-2 do służby, mimo że wcześniej były one przeznaczone do zezłomowania.

Brak części zamiennych, używanie starszych maszyn i gorszej jakości komponentów oraz mniejsza liczba przeglądów wpływają na większą awaryjność rosyjskich samolotów. Kryzys pogłębiają czasowe niedobory paliwa lotniczego.

Źródło: "Wiedomosti"





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