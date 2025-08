Rosja zbroi się po zęby. Ukraiński wywiad: Szykują się do wojny z NATO

Federacja Rosyjska przygotowuje się do wojny z NATO w 2030 roku - ocenił szef wywiadu wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow. Jak podkreślił, jest to główny cel, dla którego Moskwa planuje potężne wydatki na dozbrojenie armii. - To największy program od 1980 roku - dodał wojskowy.