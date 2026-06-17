W skrócie Rosjanie zaczynają coraz wyraźniej zauważać skutki wojny w Ukrainie, a wzrost liczby krytycznych głosów wobec konfliktu i Putina staje się coraz bardziej widoczny.

Problemy gospodarcze Rosji nasilają się, między innymi przez ukraińskie ataki na rafinerie i porty oraz przez utrudnienia w transporcie zaopatrzenia na front.

Putin zwiększa kontrolę nad informacjami i wzmacnia ochronę osobistą w celu utrzymania władzy oraz dalszego prowadzenia wojny.

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Trwająca od ponad czterech lat wojna w Ukrainie powoduje, że mieszkańcom Federacji Rosyjskiej - z różnych klas społecznych - coraz trudniej jest ignorować wpływ pełnoskalowego konfliktu na ich kraj.

Zdaniem autora publikacji na łamach "The Hill", Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, że chociaż prowadzona wojna przynosi "skromne korzyści", to jednocześnie przynosi "strategicznie katastrofalne skutki". W tym kontekście Herman Pirchner Jr. wymienia m.in. liczne ofiary, wzmacnianie siły i zasobów NATO, słabnącą rosyjską gospodarkę i spadek jej dominacji na europejskim rynku energetycznym.

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Chociaż początkowo większość Rosjan nie wyrażała swojego niezadowolenia w obawie przed represjami reżimu Władimira Putina, teraz, zdaniem autora, w tamtejszym społeczeństwie zachodzą zmiany.

Coraz więcej mieszkańców Federacji Rosyjskiej nie tylko otwarcie opowiada się przeciwko wojnie, ale i samemu Putinowi. Jak czytamy, "wielu robi to bez ryzyka poniesienia śmierci lub więzienia".

Krytycy rosyjskiego przywódcy nie zawsze otrzymują najwyższą karę, co wynika z przyzwolenia niektórych służb bezpieczeństwa na jawnie odmienne zdanie. "Fakt, że coraz częściej to robią, powinien być dla Putina poważnym sygnałem ostrzegawczym" - ocenia Pirchner Jr.

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W poprawie nastrojów wśród rosyjskiego społeczeństwa nie pomagają skuteczne ukraińskie ataki na rafinerie. Jak czytamy, dotychczas Kijów przeprowadził ponad 150 takich uderzeń, na skutek czego kilka obiektów musiało wstrzymać pracę bądź zostać całkowicie zamkniętych.

Co więcej, również eksport ropy naftowej jest dla Rosji problemem, ze względu na ukraińskie uderzenia w porty, a to z kolei wpływa na kurczące się środki państwa.

Na tym problemy Moskwy się jednak nie kończą. Ukraina przeprowadza także ataki na odcinki frontu, którymi biegną linie zaopatrzeniowe. Drogami i liniami kolejowymi Rosjanie transportują żołnierzy i zaopatrzenie dla swoich wojsk. Efekt ataków Kijowa jest widoczny na kierunku Półwyspu Krymskiego - w Sewastopolu rozpoczęto już reglamentację benzyny.

"The Hill" zastanawia się, czy w związku z narastającymi niepokojami w Rosji może dojść do punktu zwrotnego. "Putin doskonale rozumie swoją osobistą wrażliwość i podjął zdecydowane działania, by ją ograniczyć" - ocenia autor.

Rosyjski dyktator, aby kontrolować przepływ informacji, blokuje część internetu w kraju. Z kolei w obawie o swoje życie wzmacnia ochronę osobistą. Działania te mają pozwolić Putinowi na utrzymanie władzy, a tym samym kontynuowanie pełnoskalowej agresji.

Chociaż nie wiadomo, jak ostatecznie zakończy się konflikt w Ukrainie, zdaniem Hermana Pirchnera Jr. "jedno staje się jednak coraz bardziej jasne: tendencje nie są korzystne ani dla Rosji, ani dla jej prezydenta".

Źródło: "The Hill"





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